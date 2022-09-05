瑞騰國際打造全球化生態體系　香港成國際級體育創科中心

近年，數碼科技的應用已不知不覺間滲入生活每個細節，跟我們日常生活息息相關的體育活動也不例外。在業界創下的驕人成績的瑞騰國際體育科技集團（ABSG），最近連同香港數碼港，聯手計劃成立全球體育創科中心及產業集群，致力塑造香港成為大中華以至亞洲地區的體育科技創新綜合樞扭，為香港以至區域帶來更多商機。

▲ ABSG的創始人及CEO楊瑞慷認同香港是個發展世界級體育創科中心的好地方

不管在外地還是香港，上至籌辦大型體育盛事、專業運動員日常訓練，下至民眾的健身活動、康樂休閒運動，都普遍運用了大大小小的體育科技，讓每項事宜都能達至最佳成果。在剛完滿結束的數碼娛樂盛事「2022數碼娛樂領袖論壇」（DELF 2022）上，作爲業界先驅、連續多年獲邀成為DELF全球體育科技相關領域核心合作夥伴的ABSG，繼續向業界以至大眾帶來不同體育科技服務、產品展示與體驗，而ABSG的創始人及CEO楊瑞慷（Mike Yang）更主持全球體育科技高端論壇「圓桌討論：A New Momentum in Sports Entertainment」，以及參與「國際體育科創路演」比賽的評審，為本港一眾初創企業造就投資機會。

▲ 楊瑞慷先生和數碼港CEO任景信先生在2022年數碼娛樂領袖論壇（DELF）中進行戰略合作簽約

與數碼港簽約發展香港成國際體育創科中心



此外，ABSG更在會上為不同的國際級體育科創項目進行簽約儀式，包括針對全球體育科創中心、產業集群和生態體系 Global SportsTech Center, Cluster, Ecosystem (CCE），以及許多國際重量級項目，和數碼港將展開更深入的多層次全方位合作而簽署合作備忘錄。

Mike表示：「個人希望運用ABSG在業界的地位和豐沛的全球資源，加上香港得天獨厚的優良基礎以及國際創科中心的定位，共同在數碼港設立全球體育科技中心，為培養及匯聚體育科技及電競人才，並引入與體育科技和電競領域相關業務的公司，形成協同效應，讓香港成為體育科技的大搖籃。」



擁有豐富經驗 致力推動體育產業化



ABSG在北美、內地及亞洲體育產業擁在超過20年的經驗，創立運營多個體育品牌與平台，提供國際化的世界級體育服務、產品。身為ABSG始創人的Mike 擁有多年體育產業及體育科技創新發展的成功經歷，跟Nike、李寧等品牌都合作過，加上本身也是一位連續創業者，自覺是一份使命感驅動他走上這條路。



「多年來在國際體育產業積累的經驗，讓我感受到體育要做得成功，是必需有許多專業條件和深度產業化，所以後來在美國、中國等地創立體育產業公司，也是希望為體育界一盡綿薄之力。」



此刻，身兼體育產業投資者，Mike投資與服務過不少跟體育科技關連的公司，包括一些領先的體育科技項目，以及體育科技創新平台。「從個人運動到運動盛事，體育科技應用已經達到一個超乎常人想像的滲透率，所以我們應早着先機，把握更好的體育科技創新應用來推動產業。個人認爲，未來香港體育產業將朝向『五化』（產業金融化、創科化、全球化、雙循環化、商貿化）發展。」



體育產業在創新和科技配合下大有發展



ABSG為了有更好的基礎，提供國際體育科技網絡、人才和專業知識培訓，特意計劃在數碼港建立和運營ABSG全球體育科技中心，培育人才之餘會介紹不同持份者，包括各大企業、投資者、基金、學術界、運動員等以至一般大眾，到中心作不同層面的合作、配對以及展示和試用等。「體育科技應用範圍，從專業運動員訓練、個人運動鍛煉、大眾休閒娛樂及教育和運動社群都涵蓋着，有很大的發展空間。」

▲ 體育科技應用十分廣泛，不只是專業運動員受惠，整個體育產業各個賽道如大眾健康、教育、賽事、娛樂、場館等都可以從中得到裨益。

Mike提到歐美等成熟市場，體育產業佔GDP約為3-4%，而香港則只有2%左右，認為香港運動普及化比率不俗，只要加以推廣及發展，本港體育產業仍有可觀的發展空間。ABSG與數碼港期望在未來數年間，創造更多高發展的就業及創業機會，聚集與創造超過300家高質量的體育科技公司，締造過百億港元的綜合GDP產值。



Mike認為：「香港作為國際金融、商貿、文化交流、專業服務、資產管理及創科中心，同時為大灣區以至中國内地龐大市場的雙循環門戶，在海內外融資上市以及許多領域上有的優勢，只要令各界更多的關注與支持體育產業以及體育創科的前景，必然可以為各方帶來更多商機以及廣闊的發展機遇，共建共贏。」



(特約)