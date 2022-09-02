  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 15:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】瑞銀續偏好經濟重啟受惠股及高息股　最推薦股份名單中加入新秀麗（附名單一覽）

股市 14:39 2022/09/02

分享：

分享：

【大行看法】瑞銀續偏好經濟重啟受惠股及高息股　最推薦股份名單中加入新秀麗（附名單一覽）

受市場憂慮環球經濟衰退，加上美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole會議上發表鷹派言論，MSCI香港指數8月份跌4%，跑輸MSCI亞太（日本除外）指數。瑞銀指，MSCI香港指數表現欠佳，主要與佔指數權重65%的金融股與環球宏觀經濟環境高度敏感有關，而且即使中概股除牌風險下降，但對MSCI香港指數帶來的正面效應有限，因指數只有3%權重來自中概股。

2022至2023財年每股盈利料增長8%至11%

瑞銀稱，MSCI香港指數中，91%成分股已公布上半年業績，收入按年增4%，但純利下降4%，主要與香港經濟上半年負增長3%有關。今年來企業盈利預測持續向下調整，市場最新估計2022至2023財年每股盈利增長約3%至19%，瑞銀則估計增長8%至11%。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「基於下半年業務一般佔全年業績預測約45%，加上隨疫情回穩，消費券效應，下半年業績表現料優於上半年，故盈測下調趨勢料開始回穩。」

對沖基金Man Group：亞股明年跑贏歐美　過去3個月基金表現勝99%同業【下一頁】

現時MSCI香港指數的12個月預測市盈率約13.6倍，較歷史平均值低1個標準差。計及利率調整因素，股票的風險溢價仍較長期平均值低0.3個標準差，相信股市現值已反映一系列風險，包括資本成本潛在上升及盈測下調。

瑞銀表示，面對宏觀環境不確定性，資本成本上升，該行繼續偏好經濟重啟受惠股及高息股，並於最推薦股份名單中，加入次季業績理想、可受惠於環球出遊需求恢復的新秀麗 （01910） ，同時從最不推薦股份名單中，剔出恒基地產 （00012）

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【冠軍分析師】興證張憶東：港股已是最糟的狀態　走勢視乎美聯儲轉向　互聯網短期風險偏好改善

相關文章：【大行看法】安本：中國股市短期保持區間波動　料下半年市況逐步改善

編輯：陳韻妍

港股 大行報告 市場動向 電子消費券 中國概念股 受惠股 瑞銀 市盈率 每股盈利 新秀麗（01910）

上一篇文章

【騰訊持股】東南亞小騰訊Sea據報啟動第二輪裁員　由最賺錢部門Garena下手

下一篇文章

騰訊（00700）明年有望升穿400元？話你知股價短期+中期目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌26點、納指期貨升3點（不斷更新）
【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【芯片大戰】美國芯片禁令延至香港　禁英偉達向中國和香港出口兩款AI芯片、料單季失4億美元　英偉達早段跌逾一成（第四版）
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【香港通關】李家超：廣東深圳廣州同意「逆隔離」　考慮以河套區設施做逆隔離試點（不斷更新）
【香港通關】李家超：廣東深圳廣州同意「逆隔離」　考慮以河套區設施做逆隔離試點（不斷更新）
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【香港通關】彭博：港府仍目標11月結束入境酒店隔離措施　舉行全球銀行家峰會、國際欖球賽以證香港復常
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR低港1.2%　夜期收市僅跌27點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款