▲ 【大行看法】瑞銀續偏好經濟重啟受惠股及高息股 最推薦股份名單中加入新秀麗（附名單一覽）

受市場憂慮環球經濟衰退，加上美國聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole會議上發表鷹派言論，MSCI香港指數8月份跌4%，跑輸MSCI亞太（日本除外）指數。瑞銀指，MSCI香港指數表現欠佳，主要與佔指數權重65%的金融股與環球宏觀經濟環境高度敏感有關，而且即使中概股除牌風險下降，但對MSCI香港指數帶來的正面效應有限，因指數只有3%權重來自中概股。

2022至2023財年每股盈利料增長8%至11%

瑞銀稱，MSCI香港指數中，91%成分股已公布上半年業績，收入按年增4%，但純利下降4%，主要與香港經濟上半年負增長3%有關。今年來企業盈利預測持續向下調整，市場最新估計2022至2023財年每股盈利增長約3%至19%，瑞銀則估計增長8%至11%。

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「基於下半年業務一般佔全年業績預測約45%，加上隨疫情回穩，消費券效應，下半年業績表現料優於上半年，故盈測下調趨勢料開始回穩。」

現時MSCI香港指數的12個月預測市盈率約13.6倍，較歷史平均值低1個標準差。計及利率調整因素，股票的風險溢價仍較長期平均值低0.3個標準差，相信股市現值已反映一系列風險，包括資本成本潛在上升及盈測下調。

瑞銀表示，面對宏觀環境不確定性，資本成本上升，該行繼續偏好經濟重啟受惠股及高息股，並於最推薦股份名單中，加入次季業績理想、可受惠於環球出遊需求恢復的新秀麗 （01910） ，同時從最不推薦股份名單中，剔出恒基地產 （00012） 。

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編輯：陳韻妍