青島啤酒168績後呈「死亡交叉」形態 有貨者要沽還是守？

青島啤酒股份 （00168） 中午收市報73.1元，跌0.75%。青島啤酒股份10天綫同時跌穿20天及50天綫，死亡交叉形態下，連續4日見資金流失，走勢受壓有貨者要沽還是守？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）有何貼士？足本分析→【按此】

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W**

青島啤酒股份剛於8月25日公布中期業績，上半年營業收入192.7億元人民幣，按年增長5.36%，純利28.52億元人民幣，增長18%，不派中期息。於期內，公司實現產品銷量472萬千升，主品牌青島啤酒實現產品銷量260萬千升。業績後大行大和、中金、高盛及美銀證券，分別上調其目標價至78元、88元、98元及94.5元，惟麥格理下調目標價至80元，並把評級降至「中性」。



石Sir謂，青島啤酒股份的技術走勢連日反覆回調，今日曾跌穿保歷加通道下軸72.9元，若失守72.1元支持位，於三頂形態下，按量度跌幅計，下方將回試65元至67元，高位有貨的投資者務必關注支持位，如失守需果斷地決定是否止蝕。

責任編輯：霍耀堂