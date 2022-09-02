【IFA 2022】Nokia X30 5G攻中階機市場　主鏡頭採用三星旗艦機同級感光元件

Nokia早前正式公布與蔡司終止合作，Nokia新手機亦將不會再有蔡司鏡頭的蹤影。Nokia在IFA 2022發布多款新手機產品之中，包括Nokia X30 5G，雖然不會再有蔡司認證LOGO，但就採用了PureView主相機，料主攻平價靚攝市場，在歐洲市場售529歐元（約4,128港元）起。

回顧PureView商標早年由Nokia賣至Microsoft，輾轉去到接手Nokia手機部門的HMD Global手上。是次Nokia X30 5G採用了PureView主相機，擁有雙鏡頭設計，支援影像融合技術，搭載5,000萬像素廣角鏡頭，以四合一像素合拼技術，把1.0um像素尺寸增強至2.0umz。更採用與三星（Samsung）旗艦機款Galaxy S22及Galaxy Z Fold 4同級的感光元件「Samsung GN5」；另一款鏡頭則為是1,300萬像素123度超廣角鏡頭。前鏡頭為1,600萬像素鏡頭。

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進行超廣角鏡頭拍攝時，亦將會加入「Capture Fusion超廣角影像融合技術」，廣角鏡會同時拍攝，以及將影像結合，令超廣角鏡頭的中間部分，有更出色拍攝效果。另支援Dark Vision極夜拍攝模式，可以在肉眼幾乎看不到、極暗的情況下，拍攝到明亮的照片。

規格方面，Nokia X30 5G搭載高通Snapdragon 695 5G芯片，設有6GB/8GB RAM、128GB/256GB儲存空間版本，4200 mAh電池，以及支援33W快速充電，屬中階機規格。Nokia亦提供長達3年的每月安全更新及系統升級。

責任編輯：張寶燕

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