倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）

英國首都倫敦近日連續發生多罪街頭罪案,治安狀況令人憂慮。當地媒體報稱,早前倫敦街頭出現過百人團伙,有片段流傳指一名19歲女子慘遭數十名毆打。附近有便利店稱,團伙內有人當日曾入內打劫。

社交平台流傳的影片可見,一名女子倒卧在地,被數十人包圍及毆打。據悉事發於上周六(8月27日)晚上,被打女子年約19歲。警方接報後,在10點抵達。

A woman is repeatedly kicked and punched in the head by a group outside a shop yesterday, it is believed to be on Portland Road in South Norwood. Crowds dispersed when police arrived. https://t.co/Ju7SzBnKBw #fyp #news pic.twitter.com/He5B23Nev1