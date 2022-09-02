倫敦數十人街頭狂毆19歲女子 再闖便利店搶劫（有片）

英國首都倫敦近日連續發生多罪街頭罪案，治安狀況令人憂慮。當地媒體報稱，早前倫敦街頭出現過百人團伙，有片段流傳指一名19歲女子慘遭數十名毆打。附近有便利店稱，團伙內有人當日曾入內打劫。

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社交平台流傳的影片可見，一名女子倒卧在地，被數十人包圍及毆打。據悉事發於上周六（8月27日）晚上，被打女子年約19歲。警方接報後，在10點抵達。

A woman is repeatedly kicked and punched in the head by a group outside a shop yesterday, it is believed to be on Portland Road in South Norwood. Crowds dispersed when police arrived. https://t.co/Ju7SzBnKBw #fyp #news pic.twitter.com/He5B23Nev1 — Scarcity News (@ScarcityStudios) August 29, 2022

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警方發表聲明，指女子事後被送院治療，並無生命危險。暫時未知當晚衝突起因，警方亦未拘捕任何人，只稱已就事件展開調查，呼籲知情人士提供資料及協助調查。

事發地點附近的便利店店員透露，事發後10至15人打爛窗戶衝入店內，偷取糖果及酒，更嘗試闖入收銀區域意圖搶劫。店員表示，事件造成大量破壞，不知需時多久才可恢復。店員更聲稱，當時店外約有過百人聚集。

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責任編輯：吳漢培