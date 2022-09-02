【移民澳洲】大增3.5萬個移民名額 護士工程師短缺

澳洲的護士及工程師等專才人手短缺，政府宣布增加3.5萬個移民名額，每年移民名額上限將大增至19.5萬個。當局更宣布會投放數千萬澳元增聘人手，加快處理積壓的簽證申請個案。

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澳洲內政部長奧尼爾（Clare O'Neil）周五（2日）宣布，2022年至2023年度的移民計劃名額上限，由目前的16萬大幅增加至19.5萬個。

奧尼爾於社交媒體Twitter發文表示，根據政府預計，今年將會分別有數千名護士及工程師移居澳洲。

澳洲政府更承諾將投放3,610萬澳元（約1.9億港元），在未來9個月增聘500人來處理積壓簽證申請個案。據悉，上述措施將有助加快大量人的永久移民計劃申請進度。

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澳洲總理阿爾巴尼塞（Anthony Albanese）表示，澳洲勞動力過份依賴臨時移民而變得太脆弱，疫情期間更凸顯上述情況。因此政府需要更多永久移民來解決勞動力短缺問題。

奧尼爾指澳洲正面臨技術專才短缺危機，護士過去3年來的工作壓力極大，難以承受連續返兩至三更。而且農業人手短缺，農民種植的大量水果因無人採摘而變壞。

她強調政府首要任務是將短期移民轉為永久移民，加強移民的公民身份及國家建設。

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責任編輯：鄭錦玲