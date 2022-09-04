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【元宇宙】數碼替身應用　虛擬人作品牌大使　

18:00 2022/09/04

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（Synthesia圖片）

近期市場關注元宇宙熱潮，由加密貨幣到虛擬貨品，就連奢侈品集團LVMH都採用數碼虛擬人作為品牌大使。以虛擬人作為品牌代言並非新事，在人工智能（AI）及雲端技術普及下，中小企亦能加以運用。

根據市場研究及諮詢機構Emergen Research數據顯示，2020年全球數碼人（Digital Human Avatar）市場規模為100.3億美元（約787億港元），預計至2030年會達到5,276億美元（約4萬億港元）。虛擬角色由以往只在動漫中出現，或是為品牌代言，進一步成為可與消費者互動的員工，近期部分企業亦已透過虛擬人作客戶服務。

奢侈品集團LVMH讓虛擬大使Livi，為品牌主持初創比賽。（LVMH官方圖片）

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客製化數碼人 非大企業專利

發展數碼虛擬人不一定要投入大量資源，亦非大企業專利。荷蘭的安全及私隱方案商Cyber Inc利用該技術，向中小企業及跨國客戶提供私隱及安全培訓，方案以月費雲端服務方式支付，更能提供包括廣東話在內的多個語言選擇。

Cyber Inc利用技術商Synthesia的方案，客製化自己的數碼人，不但省卻聘用主持人煩惱，更可在數分鐘內開始製作影片，透過Synthesia STUDIO工具，可以製作出6種語言版本的影片，縮短了製作時間。

Synthesia提供的方案已有50多個數碼人及超過60種語言可選用，倘難找到人主持活動，亦能解決問題。（Synthesia圖片）

大型品牌亦開始試用相關方案，LVMH早前利用其虛擬大使Livi，向大眾宣傳其創新領域的各項合作，當疫情下活動都改到網上進行，虛擬大使反而令網上與會者有不同感受，再加上該公司今年讓Livi主持創新比賽，更另有一番意義。

與以往的數碼角色不同，新一代的虛擬人在人工智能加持下，可觸發更多應用及互動，甚至可透過機器學習，對消費者的查詢產生不同回應。

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人類數碼替身 不同範圍應用

虛擬數碼人甚至可成為人類的數碼替身（Digital twins），數碼替身是數碼科技模擬出不同實際場景的應用，如工地或產品研發項目，甚至醫療手術，現時在電影拍攝或廣告上，亦有為演員創建數碼替身，而當數據運算變得精密，替身可作即時反應，令創作有更多可能性。

在社會科學上，數碼替身可模擬不同情景，技術現時已可模擬人類在都市的活動，對整個城市交通或社會服務的影響，讓政府對症下藥。

國際經濟論壇近期發表文章指出，隨着3D模型技術進步及發展加速，當數碼替身技術接軌元宇宙，可望為市場創造一個包括工作、社交和購物的虛擬世界。論壇亦強調，數碼世界需要有虛擬人，就像工廠或發電廠利用數碼替身模擬運作情況一樣，日後人類也可以用這種方法在虛擬世界呈現。

記者：彭振濠

三星近日正式推出兩款新摺機Galaxy Z Flip4及Galaxy Z Fold4，本報記者日前也搶先實試，有興趣入手的讀者可參考以下實測：

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