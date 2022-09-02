  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 15:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大危機】 恒大接獲聯交所額外復牌指引 包括「管理層誠信」

股樓投資 15:16 2022/09/02

分享：

分享：

中國恒大（03333）及恒大物業（06666）表示，於周二（8月30日）接獲聯交所的額外復牌指引，除早前公布的復牌條件之外，需滿足額外兩個復牌指引，分別是管理層的誠信及對公司管理及運營有重大影響的任何人的誠信，或會對投資者構成風險，並損害對市場的信心，需證明沒有合理的監管疑慮。同時，兩間公司需獨立內部監控檢討，需證明已制定足夠內部監控及程式，以履行上市規則責任。 

同場加映﹕【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

中國恒大及恒大物業表示，會採取合適措施，遵守復牌指引，股份將繼續停牌，直至另行通知。

兩間公司股份於今年3月21日起停牌。

【比亞迪 1211】遭「股神」巴菲特沽貨 公司強調經營一切正常 比亞迪一度急瀉逾13%【見下頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

另外，恒大昨日（9月1日）早上已發公告指，無法按時披露2022年度的中期業績，因經營情况重大變化及要處理大量額外審計程序等。

同場加映﹕【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 內地物業 恒大物業（06666） 恒大 中國恒大（03333） 停牌

上一篇文章

【社交媒體】Twitter終屈服推出帖文編輯功能 限月費4.99美元付費用戶使用 發文後30分鐘內可多次修改

下一篇文章

【券商點睇】國內官方領先指標回升乏力 全年經濟保4有難度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
【加密貨幣】澳洲女子申請100元退款獲1000萬元　置業後遭加密貨幣平台起訴
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
摩通推薦13隻 長倉策略首選股份
【職場熱話】打工仔做完手術 請7天病假後第一日上班 竟遭無情老闆解僱
【職場熱話】打工仔做完手術 請7天病假後第一日上班 竟遭無情老闆解僱
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
【數碼投資】數字資產（DAS） 論壇一連8場已掀序幕 透過12行業關鍵領域拆解虛擬資產前景及應用
【著數優惠】7-Eleven猜字遊戲全新迪士尼篇 明日起一連10日大抽獎送7仔現金劵 終極大獎送限量版「拉麵碗套裝」
【著數優惠】7-Eleven猜字遊戲全新迪士尼篇 明日起一連10日大抽獎送7仔現金劵 終極大獎送限量版「拉麵碗套裝」
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
寧啃15%辣稅　急沽愛琴海岸海景戶　代理：等多大半個月　少付40萬辣稅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款