【恒大危機】 恒大接獲聯交所額外復牌指引 包括「管理層誠信」

中國恒大（03333）及恒大物業（06666）表示，於周二（8月30日）接獲聯交所的額外復牌指引，除早前公布的復牌條件之外，需滿足額外兩個復牌指引，分別是管理層的誠信及對公司管理及運營有重大影響的任何人的誠信，或會對投資者構成風險，並損害對市場的信心，需證明沒有合理的監管疑慮。同時，兩間公司需獨立內部監控檢討，需證明已制定足夠內部監控及程式，以履行上市規則責任。

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中國恒大及恒大物業表示，會採取合適措施，遵守復牌指引，股份將繼續停牌，直至另行通知。

兩間公司股份於今年3月21日起停牌。

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另外，恒大昨日（9月1日）早上已發公告指，無法按時披露2022年度的中期業績，因經營情况重大變化及要處理大量額外審計程序等。

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記者：郭秀慧