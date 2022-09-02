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聚焦8月份非農就業數據 期指短綫炒賣策略

股市 15:06 2022/09/02

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期指連續5日偏軟，今天中午收報19384點，再跌116點或0.59%。《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）指，美國非農就業數據並非影響大市的唯一因素，短綫買賣期指有何策略？足本分析→【按此

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－W**

今晚美國公布8月份非農就業數據，石Sir謂投資者宜於公布就業數據前先行部署，如就業數據理想增長多於28萬個職位，美國聯儲局加息0.75厘機會較大，如就業數據無職位增長甚至負數，則加息0.5厘或以下時，美股便會反彈。

不過，石Sir分析，無論美國就業數據如何，因應現今的經濟環境，不少公司於經濟不明朗，以及有衰退陰霾下，皆會裁員、停止招聘和擴張業務，最終經濟都會差。石Sir續分析美國通脹，就業數據並非影響通脹的唯一因素，石油價格無法快速下調等也有影響，料美國會繼續加息，相對高息水平會持續出現，美國通脹揮之不去。

石Sir稱，期指連日緩慢下跌，今早已跌近保歷加通道下軸19329點，如8月份非農就業數據引致聯儲局大幅加息，期指或會跌穿下軸支持位。若期指能升穿19500點則可少量買入，先上望中軸下方的19750點，19310點為止蝕位。

 

責任編輯：霍耀堂

欄名 : 石Sir午市閒談

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