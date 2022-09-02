Kanye West自認色情品上癮 「摧毀自己婚姻」

美國名媛Kim Kardashian與前夫Kanye West今年正式離婚，過後前夫仍十分關心以往家人的事情。近日前姨仔Kylie Jenner 前助手Victoria Villarroel於Instagram上載影片，Kanye West便發文呼籲對方，不要接受前岳母Kris Jenner安排，接拍美國成人雜誌 《花花公子》（Playboy）性感相片。他更自爆自己有色情物品成癮問題，是自己婚姻破裂的原因。

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Kanye West文中聲稱，荷里活猶如一個巨型妓院（giant brothel），而色情物品已摧毀他的家庭。他需要抵抗Instagram宣傳的色情內容，並指不會讓情況發生在兩名子女Northy及Chicago身上。惟相關帖文已被刪除。

Kanye West早在2015年時就指有意讓女兒在家接受教育，並為此開辦Donda Academy。Kanye West周四（1日）一連發出多個帖文，包括宣稱要讓子女入讀Donda Academy。他其後亦分享多張對話截圖，一名相信是Kim Kardashian的人士要求他停止發言，但被Kanye West拒絕，更指雙方需親自對話，而對方對子女學校無發言權。

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截圖更顯示，對方其後轉述母親要求，請Kanye West不要再提及她的名字。對話內容顯示，對方母親指自己已就快67歲，被Kanye West不斷提及名字的感覺非常不好，並因此感到無窮的壓力。惟Kanye West繼續反諷指，子女不會拍攝《花花公子》相片及攝錄性愛影片，更呼籲對方通知權勢好友來來逮捕他。相關帖文亦已刪除。

Kris Jenner將於今年11月年屆67歲，她於2007年時，協助Kim Kardashian接拍《花花公子》，並在2019年時再度支持Kylie Jenner接拍。

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責任編輯：李俊儀