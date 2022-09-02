  • 32°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 14:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Kanye West自認色情品上癮 「摧毀自己婚姻」

環球社會熱點 14:07 2022/09/02

分享：

分享：

美國名媛Kim Kardashian與前夫Kanye West今年正式離婚，過後前夫仍十分關心以往家人的事情。近日前姨仔Kylie Jenner 前助手Victoria Villarroel於Instagram上載影片，Kanye West便發文呼籲對方，不要接受前岳母Kris Jenner安排，接拍美國成人雜誌 《花花公子》（Playboy）性感相片。他更自爆自己有色情物品成癮問題，是自己婚姻破裂的原因。

Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年 【下一頁】

Kanye West文中聲稱，荷里活猶如一個巨型妓院（giant brothel），而色情物品已摧毀他的家庭。他需要抵抗Instagram宣傳的色情內容，並指不會讓情況發生在兩名子女Northy及Chicago身上。惟相關帖文已被刪除。

Kanye West早在2015年時就指有意讓女兒在家接受教育，並為此開辦Donda Academy。Kanye West周四（1日）一連發出多個帖文，包括宣稱要讓子女入讀Donda Academy。他其後亦分享多張對話截圖，一名相信是Kim Kardashian的人士要求他停止發言，但被Kanye West拒絕，更指雙方需親自對話，而對方對子女學校無發言權。

Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先 【下一頁】

截圖更顯示，對方其後轉述母親要求，請Kanye West不要再提及她的名字。對話內容顯示，對方母親指自己已就快67歲，被Kanye West不斷提及名字的感覺非常不好，並因此感到無窮的壓力。惟Kanye West繼續反諷指，子女不會拍攝《花花公子》相片及攝錄性愛影片，更呼籲對方通知權勢好友來來逮捕他。相關帖文亦已刪除。

Kris Jenner將於今年11月年屆67歲，她於2007年時，協助Kim Kardashian接拍《花花公子》，並在2019年時再度支持Kylie Jenner接拍。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
2022/08/25
Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
2022/08/22
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜
2022/08/18
Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜
Kim Kardashian前男友傳有新歡 疑秘戀81歲富婆
2022/08/16
Kim Kardashian前男友傳有新歡 疑秘戀81歲富婆
Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲
2022/08/08
Kim Kardashian被爆結束9個月戀情 男方T恤疑剖白分手心聲

你可能感興趣

Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
08:35 2022/08/25
Kim Kardashian豪宅無視加州限水令 單月耗水夠用9年
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
13:54 2022/08/22
Kim Kardashian被盜逾千萬珠寶 劫匪歸咎炫富在先
Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜
08:05 2022/08/18
Kim Kardashian拒拍拖變湊仔 忍痛與28歲男友斬纜
網絡熱話 歌手 荷里活 美國 Instagram 學校

下一篇文章

【移民澳洲】大增3.5萬個移民名額 護士工程師短缺
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
英國通脹危機加劇 多款主食價格按年飆升兩成
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎
首段8K影片揭鐵達尼號殘骸細節 畫面令人驚歎
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月02日 時間11:00）
【烏克蘭戰爭】IAEA代表團有人留守至周六 美搜俄寡頭物業（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】IAEA代表團有人留守至周六 美搜俄寡頭物業（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款