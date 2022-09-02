【私募基金通】港深前海落實首階段「私募基金通」　許正宇：為香港私募基金提供便利及優惠政策　香港投資基金公會表示歡迎

▲ 【私募基金通】港深前海落實首階段「私募基金通」 許正宇：為香港私募基金提供便利及優惠政策

此前7月中旬，財經事務及庫務局局長許正宇提到正與前海商討首階段「私募基金通」，時至一個半月後，​財經事務及庫務局與深圳市前海管理局聯合發布《支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》，以支持港深在風險及創業投資領域聯動發展，促進兩地科技創新合作，以金融助力粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。而香港投資基金公會對此表示歡迎。

是次十八條措施的涵蓋範圍廣泛，將為香港私募基金業界提供便利及優惠政策，推動發展深港風投創投聯動機制。該措施自今（2日）起實施，有效期三年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，「財經事務及庫務局與前海管理局公布『聯合政策包』是一次機制上的突破及創新，兩地團隊通過緊密溝通及協商，共同發布支持前海深港風投創投聯動發展的措施。我衷心感謝前海管理局與我們一起致力推動兩地金融及科技發展與人才交流」。他續指，「未來我們將與前海共同探索更多金融發展機遇，推動深港更高水平合作，發揮兩地在粵港澳大灣區的『雙引擎』功能」。

十八條配合香港發展私募基金市場的「三步曲」策略：

（一）引入有限合夥基金（Limited Partnership Funds， LPF）制度；

（二）為合資格私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免；及

（三）推出制度吸引外地成立的基金搬遷來港落戶，明確支持香港LPF與前海的外商投資股權投資管理企業（Qualified Foreign Limited Partnership， QFLP）規則銜接。

前海管理局將支持符合條件的香港LPF在前海設立合格投資主體，開展境內投資。前海管理局亦將優化QFLP試點計劃，包括優化准入門檻和申請流程、拓寬投資範圍及縮短辦理時間。此外，前海與香港將探索通過跨境監管「沙盒」機制，促進兩地私募股權投資市場聯動發展。

QFLP可開展的業務包括：

投資非上市公司股權；

投資上市公司非公開發行和交易的普通股，包括定向發行新股、大宗交易、協議轉讓等；

可作為上市公司原股東參與配股；

為所投資企業提供管理諮詢；及

中國證券監督管理委員會或中國證券投資基金業協會允許的其他業務。

前海風投創投機構赴港上市可獲200萬元人幣獎勵

另外，前海管理局亦將通過提供獎勵和資助，與香港協同推動金融與科技發展及人才交流，主要措施包括，前海合格境內投資企業（Qualified Domestic Investment Enterprise，QDIE）若投資符合條件的香港創科企業或項目，將按照實際投資額的百分之二、單項投資最高50萬人民幣獲發獎勵，每家企業每年累計獎勵最高200萬人民幣。

至於為鼓勵前海機構拓寬香港資本市場融資渠道，提供多項獎勵，包括，對在港交所 （00388） 上市的前海風投創投機構，給予200萬人民幣一次性獎勵；就前海風投創投機構及其在香港的全資子公司作為發起人設立，並獲准在港交所上市的特殊目的收購公司（SPAC），該前海風投創投機構將獲得100萬人民幣的一次性獎勵；就通過房地產投資信託基金（REITs）形式在港交所上市的前海優質基礎設施項目，項目所屬權益人將獲得100萬人民幣的一次性獎勵。

支持香港私募領域行業組織在前海設立服務窗口、代表處等，對符合條件的行業組織給予最高100萬人民幣的一次性落戶獎勵。

香港投資基金公會對此表示歡迎

香港投資基金公會對此表示歡迎，這些措施讓港深兩地的優勢互補，發揮協同效應。大灣區是一個充滿投資機會的創新中心（如科創、金融科技、醫療保健及ESG等方面），不少境外投資者希望把握當中提供的機遇。香港市場提供「有限合夥基金（Limited Partnership Funds，LPF）」及其他基金結構，讓境外投資者有效掌握相關的投資機會，尤其是在私募基金及風投創投等非上市領域。

該會又指，十八條措施能進一步鞏固香港作為首要國際資產及財富管理中心的地位，認為除了這些措施外，兩地亦可探討在其他領域進行試點（如「跨境理財通」監管制度的突破），以進一步促進與大灣區的融合。

相關文章：

【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作 包括將香港上市的外國公司納入滬深港通標的

【外資流走】彭博：外國養老及捐贈基金據報擬減少投資中國 令中國私募股權公司更難集資

【私募股權】Moonfare阿聯酋首設私人市場數字投資平台 入場門檻6萬美元起

編輯:姚卓然