【帶你睇盤】臨海屋苑景靚有靚裝　兩房叫價560萬

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【比亞迪 1211】 再遭「股神」巴菲特沽171萬股 套現約4.5億元 持股量降至18.87%
臨海屋苑向來不乏捧場客，但樓價相對貴，若預算不多，又想住臨海屋苑，或可考慮利嘉閣推介的青衣青泰苑。屋苑最大賣點是前臨藍巴勒海峽及大型公園，而且單位實用率高。
放盤單位為青泰苑俊泰閣F座高層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，現叫價560萬元。從相片可見，單位早前曾翻新，裝修企理。
|放盤單位
|青泰苑俊泰閣F座高層10室（物業編號：BS59450284）
|實用面積
|401平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|560萬元（更新日期：9月2日）
|賣點
|
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註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢