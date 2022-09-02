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【帶你睇盤】臨海屋苑景靚有靚裝　兩房叫價560萬

股樓投資 20:31 2022/09/02

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臨海屋苑向來不乏捧場客，但樓價相對貴，若預算不多，又想住臨海屋苑，或可考慮利嘉閣推介的青衣青泰苑。屋苑最大賣點是前臨藍巴勒海峽及大型公園，而且單位實用率高。

放盤單位為青泰苑俊泰閣F座高層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，現叫價560萬元。從相片可見，單位早前曾翻新，裝修企理。

    點擊圖片放大
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放盤單位 青泰苑俊泰閣F座高層10室（物業編號：BS59450284）
實用面積 401平方呎
間隔 兩房
叫價 560萬元（更新日期：9月2日）
賣點
  • 間隔四正實用，實用率高。
  • 新淨裝修，即買即住。
  • 鄰近大型屋苑灝景灣，樓下是海濱長廊、長發街市，配套完善。
  • 附近有巴士總站，步行約8分鐘到青衣港鐵站，交通便利。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3AGzPWs

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 青泰苑 利嘉閣

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