【帶你睇盤】臨海屋苑景靚有靚裝　兩房叫價560萬

臨海屋苑向來不乏捧場客，但樓價相對貴，若預算不多，又想住臨海屋苑，或可考慮利嘉閣推介的青衣青泰苑。屋苑最大賣點是前臨藍巴勒海峽及大型公園，而且單位實用率高。

放盤單位為青泰苑俊泰閣F座高層10室，實用面積401平方呎，兩房間隔，現叫價560萬元。從相片可見，單位早前曾翻新，裝修企理。

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放盤單位 青泰苑俊泰閣F座高層10室（物業編號：BS59450284） 實用面積 401平方呎 間隔 兩房 叫價 560萬元（更新日期：9月2日） 賣點 間隔四正實用，實用率高。

新淨裝修，即買即住。

鄰近大型屋苑灝景灣，樓下是海濱長廊、長發街市，配套完善。

附近有巴士總站，步行約8分鐘到青衣港鐵站，交通便利。

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