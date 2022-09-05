平安壽險改革成效符合預期

為期三年的平安壽險改革已至收官之年，中國平安聯席首席執行官陳心穎在上月底的2022年中期業績發佈會上表示，改革成效符合預期。

在渠道方面，代理人人均新業務價值、人均收入同比分別提升27%、35%，另外還有三個創新渠道的貢獻比例已經從此前的9%提升至13%。

受到疫情限制了線下展業活動，居民消費意願減弱，影響長期保障型產品銷售，上半年壽險及健康險新業務價值同比還未轉正，但二季度降幅已經有所縮減，改革12至18個月的營業部二季度已經轉正。

平安在行業中率先優化隊伍結構，壽險改革兩年多來，代理人數量從2019年底的116.7萬，下滑至2022年6月末的51.9萬，累計減少64.8萬。事實上，2018 年以來整個傳統壽險業就面對代理人隊伍流失的挑戰。「人海戰術」已經成為過去，「精兵強將」才是未來壽險代理人的主流打法。

與此同時，平安壽險渠道也從較為單一的代理人渠道向四大渠道轉型，其他三個創新渠道分別為「社區網格化」、「銀行優才」和「下沉渠道」。

截至2022年6月底，「社區網格化」經營模式已在11個城市實施試點，組建超過2000人的精英隊伍，試點區域「孤兒單」13個月保單繼續率同比提升超過20個百分點。

「銀行優才」通過大量引入精英人才，打造以壽險產品銷售為主，兼顧理財產品銷售的新的財富管理隊伍。目前，該隊伍已招募超過800人，超過九成擁有本科學歷。「下沉渠道」則繼續瞄準三四五線城市超過6億人口的保險保障需求。

在產品改革方面，平安以「打造有溫度的保險」為理念，依託集團醫療健康生態圈，通過「保險+健康管理」、「保險+居家養老」、「保險+高端養老」三大核心服務構建差異化競爭優勢。

陳心穎表示，過去單純的保險保障、財富管理服務已經不能滿足4億中高端客戶的實際需求，產品和服務的疊加則進一步提升了代理人的獲客粘性。數據顯示，上半年46%的新保單客戶都來自「保險+醫療、保險+養老」，63%的新客戶使用了健康管理服務。，

董事長馬明哲在業績發佈中這樣說：經過三年探索，「渠道+產品」改革路徑清晰，壽險改革正在構建新的增長曲線。儘管受到新冠肺炎疫情衝擊等多重因素影響，平安壽險推動改革持續深入，改革成效顯現。

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