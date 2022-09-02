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業主狠劈「8球」沽上水天巒　12年輸逾千萬

股樓投資 18:58 2022/09/02

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政府有意發展北部都會區，但位於上水古洞的大型豪宅屋苑天巒未有受惠，近期再錄蝕讓買賣，有業主持貨12年，現仍要蝕逾千萬離場。

中原地產沈秀紅說，天巒琉森大道單號屋，實用面積2,794平方呎，4房3套房間隔，起初開價約6,400萬元，終減價800萬元，以5,600萬元易手，實用呎價約20,043元。

資料顯示，原業主於2010年以6,639萬元買入上址，持貨約12年，現賬面蝕約1,039萬元離場。

延伸閱讀 中原8月十大屋苑呎價全數跌 跌幅最多逾一成 一文睇清各屋苑表現【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

天巒 豪宅 中原地產 私人屋苑

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