【專利授權爭議】ARM起訴高通、初創Nuvia　違反授權許可協議

高通（Qualcomm）去年斥資14億美元（約110億港元）收購芯片初創公司Nuvia，計劃將Nuvia技術應用到智能手機、手提電腦與汽車處理器領域，惟高通此後還需要解決專利授權轉移問題。綜合外電，軟銀集團旗下英國芯片業務Arm日前向高通及Nuvia提出侵權訴訟，指控高通、Nuvia違反與Arm簽訂的授權許可協，同時侵害商標權益。

根據Arm提出的聲明指，高通在未取得Arm授權同意情況下，轉移使用Nuvia的授權許可，然而Nuvia的授權許可早已在今年3月結束。而高通仍在授權許可結束情況下，繼續違反Arm授權協議開發產品，因此向高通、Nuvia提起訴訟，盼保護其知識產權及業務，以及其他客戶權益。

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外電引述高通，指其強調已經取得完整且廣泛的授權許可，予自研CPU架構計畫使用，認為Arm無權干涉如何使用這些授權許可。

高通過去主要利用Arm授權許可，打造自家客製化CPU設計，惟後來礙於技術研發時程與市場產品需求難以配合，令高通近年選擇採用Arm半客製化設計方案，亦即使用Arm設計方案組合，藉此讓處理器產品可以加快進入市場效率。是次專利授權轉移爭議，預計將影響高通自研CPU架構計畫進度。若法院最終裁定高通敗訴，更可能影響高通收購Nuvia所帶動的效益，以及與Arm長久以來的合作關係。

責任編輯：張寶燕

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