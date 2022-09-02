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【可持續發展】煤氣加入港交所旗下香港國際碳市場委員會　推動低碳經濟發展

Hot Talk 12:23 2022/09/02

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【可持續發展】煤氣加入港交所旗下香港國際碳市場委員會　推動低碳經濟發展

中華煤氣 （00003） 宣布，加入港交所 （00388） 旗下香港國際碳市場委員會成為成員，反映煤氣公司致力推動節能減排方面的努力，能夠在香港以致國際的碳交易發展議題上提供意見。

煤氣首席投資總裁陳英龍表示，香港金融市場是全球領先的國際金融中心之一，多年來在有效、透明，以及符合國際標準的監管下運作，因此成為推動綠色金融樞紐的理想地點，而碳交易為經濟綠色轉型過程中，推動綠色金融發展的契機，並有助國家實現已確立的「雙碳」目標。

煤氣早於2017年發行綠色債券

煤氣連同港華智慧能源 （01083） 一直通過節能減排、技術創新、產業投資等舉措推動低碳經濟發展，煤氣早於2017年率先成為香港首家能源企業之一發行綠色債券，將籌得款項用作發展旗下的「轉廢為能」項目；港華智慧能源在今年4月首推可持續發展掛鈎債券，並將業務的可持續發展關鍵績效指標與利率掛鈎。

現時全國碳交易市場已納入超過2,000家來自發電行業的企業為重點排放單位並作試點，而中國已躍升為全球規模最大的碳排放權交易市場之一。截至2021年12月31日，全國碳交易市場第一個履約週期結束，碳排放配額累計成交量1.79 億噸，累計成交額 76.61 億元人民幣，可見碳交易市場的發展具有龐大潛力。

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

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編輯：陳韻妍

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