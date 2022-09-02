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【烏克蘭戰爭】G7同意為俄石油價格封頂 俄警告中斷供應（第二版）

環球經濟金融 21:55 2022/09/02

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七國集團（G7）財長周五（2日）開會，同意對俄羅斯石油實施價格上限。俄羅斯日前警告各國不要干預能源市場機制，俄羅斯將不會向支持價格上限的國家供應石油，歐美消費者將為此付出沉重代價。

（第二版更新會議結果）

【烏克蘭戰爭】IAEA代表團完成視察 部分人留守核電廠 【下一頁】

G7財長周五開會，討論俄羅斯石油價格上限措施。價格上限暫時未有向外公布，僅稱將以一連串技術因素作為基準，並會按實際需要檢討。

英國財相查學禮（Nadhim Zahawi）表示，「今次行動可以限制俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）以石油出口收益為戰爭籌集資金的能力，例如透過保險、金融服務及運油輪等，阻止俄油以高於上限的價格出口。」

美國財長耶倫（Janet Yallen）7月已在20國集團（G20）財長會議上提出限制俄油價格。白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，這是打擊俄羅斯政府收入的最有效方式，也能促使全球能源價格回落。

國際能源署（International Energy Agency，IEA）上月表示，俄羅斯石油出口量創去年8月以來新低。但因能源價格飆升，俄羅斯6月的出口收入按月仍大增7億美元（約54.6億港元），較去年平均水平升40%。

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 【下一頁】

諾瓦克（Alexander Novak）周四（1日）形容計劃荒謬，警告西方國家如限制俄羅斯石油價格，就會破壞市場穩定及全球能源安全，屆時石油供應將短缺。

他聲稱西方國家目前已因制裁及禁運帶來的不穩定因素承受高昂代價，而歐美消費者將為能源價格上限付出沉重代價。 

他警告G7不要干預市場機制，強調俄方會拒絕在非市場條件下合作，而且不會向支持俄羅斯能源價格上限的國家供應石油及相關產品。

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責任編輯：鄭錦玲

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