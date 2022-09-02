英國商會預測經濟連續3季收縮 失業率料升至3.8%

英國通貨膨脹連續多月創下新高，當地民眾生活壓力大增。英國商會日前發表最新經濟預測，估計當地經濟將連續3季出現收縮，符合經濟衰退定義，預料英國今年進入衰退。今年失業率亦估計會升至3.8%，通脹要到2024年才能達致央行目標。

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英國商會（British Chambers of Commerce）最新經濟預測指出，今年英國經濟預期連續3季出現收縮，符合經濟衰退定義。商會預期英國經濟到2023年會輕微增長0.2%，2024年料錄1%增幅。

同時，商會估計英國失業率年內增至3.8%，2023年將上升4.1%，2024年將維持上升。通脹率今年第4季預計增加14%，2023年底時回落至5%，到2024年最後一季才能達成英倫銀行的2%目標。

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商會政策總監維奇（Alex Veitch）表示，今年聖誕節來臨前，現時極端通脹壓力有可能繼續上升，英國經濟估計已進入衰退。維奇指新政府首要任務一定是如何紓解通脹壓力，並表明商會已準備全面方案，讓新首相協助企業。

維奇指除了稅務及勞動力措施，商會方案亦有幫助商戶應對急升的能源成本。商會提議，可引入緊急能源資助計劃﹑減低能源費用增值稅5%，以及加強監管能源市場。

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責任編輯：吳漢培