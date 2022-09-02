  • 30°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 12:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】織槍地毯風潮吹入香港　主打「慢活」吸年輕顧客人

商業 11:57 2022/09/02

分享：

分享：

疫下盛行各式各樣的手作工作坊，近期大熱的織槍地毯，參加者需自行繪圖起稿，再用簇絨槍將毛綫釘入畫布。（受訪者提供圖片）

疫下盛行各式各樣的手作工作坊，近期大熱的織槍地毯，參加者需自行繪圖起稿，再用簇絨槍將毛綫釘入畫布，主打由零開始的「慢活」態度，吸引了不少顧客。有商戶反映，工作坊主打慢活概念，吸引不少年輕人參與，周末生意額可比平日多約3成。

【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食

Tufty Tufting負責人葉小姐表示，織槍地毯工作坊於外國盛行已久，約於今年才在本港流行，相信與市民無法外遊有關，不少消費者正在尋找新的藝術工作坊。

她表示，工作坊主打慢活的概念吸引不少年輕人參與，年齡層在20至40歲，該企周末的生意額可比平日多約3成。「有不少參加者反映製作過程十分療癒，喜愛毛綫釘入畫布時發出的聲音，可以放下雜念，享受製作藝術作品。」

葉再解釋，當初觀察到織槍地毯成為網絡的熱門討論話題，便選擇成立工作室。剛開始時收到不少消費者主動詢問，「不少人初時不知道甚麼是織槍地毯，亦不清楚製作需從繪圖起稿開始。」惟現時已成為風潮，參加者製作的款式多為人像及寵物，人均製作一張地毯，亦有不少人選擇二人同行。

【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具

記者：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
2022/08/12
【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【疫市開店】惠康「鮮」級市場進駐新界西葵涌商場　今開幕88元原條鮮活沙巴龍躉
2022/08/19
【疫市開店】惠康「鮮」級市場進駐新界西葵涌商場　今開幕88元原條鮮活沙巴龍躉
【疫市營商】阿里巴巴第7屆造物節周五開幕 助中小企及創業者發展事業
2022/08/25
【疫市營商】阿里巴巴第7屆造物節周五開幕 助中小企及創業者發展事業
【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕
2022/09/01
【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕

你可能感興趣

【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
11:45 2022/08/12
【疫市營商】海外直送水果商機龐大　商戶生意額急升8成
【疫市開店】惠康「鮮」級市場進駐新界西葵涌商場　今開幕88元原條鮮活沙巴龍躉
17:42 2022/08/19
【疫市開店】惠康「鮮」級市場進駐新界西葵涌商場　今開幕88元原條鮮活沙巴龍躉
【疫市營商】阿里巴巴第7屆造物節周五開幕 助中小企及創業者發展事業
19:22 2022/08/25
【疫市營商】阿里巴巴第7屆造物節周五開幕 助中小企及創業者發展事業
工作坊 家品 創業 文娛藝術

下一篇文章

【零售】美沃爾瑪投資鮮肉公司　穩定優質肉食供應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕
【疫市營商】先施百貨參戰日式零售　中村商店西九龍中心開幕
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【4天工作】港企PROTREK推「4天工作制」　鼓勵文職員工假日行山
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器　香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）
【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食
【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵　90秒就有拉麵食
【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念　升級購物系統助父母買玩具
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
【紗廠重建】荃灣中央紗廠變數據中心　預租率達87%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款