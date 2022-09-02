【疫市營商】織槍地毯風潮吹入香港　主打「慢活」吸年輕顧客人

▲ 疫下盛行各式各樣的手作工作坊，近期大熱的織槍地毯，參加者需自行繪圖起稿，再用簇絨槍將毛綫釘入畫布。（受訪者提供圖片）

疫下盛行各式各樣的手作工作坊，近期大熱的織槍地毯，參加者需自行繪圖起稿，再用簇絨槍將毛綫釘入畫布，主打由零開始的「慢活」態度，吸引了不少顧客。有商戶反映，工作坊主打慢活概念，吸引不少年輕人參與，周末生意額可比平日多約3成。

【日本拉麵】「一風堂」將用自動販賣機賣麵 90秒就有拉麵食

Tufty Tufting負責人葉小姐表示，織槍地毯工作坊於外國盛行已久，約於今年才在本港流行，相信與市民無法外遊有關，不少消費者正在尋找新的藝術工作坊。

她表示，工作坊主打慢活的概念吸引不少年輕人參與，年齡層在20至40歲，該企周末的生意額可比平日多約3成。「有不少參加者反映製作過程十分療癒，喜愛毛綫釘入畫布時發出的聲音，可以放下雜念，享受製作藝術作品。」

葉再解釋，當初觀察到織槍地毯成為網絡的熱門討論話題，便選擇成立工作室。剛開始時收到不少消費者主動詢問，「不少人初時不知道甚麼是織槍地毯，亦不清楚製作需從繪圖起稿開始。」惟現時已成為風潮，參加者製作的款式多為人像及寵物，人均製作一張地毯，亦有不少人選擇二人同行。

【電子書】樂天Kobo推出首款環保閱讀器 香港同步即日起接受預購（附優惠詳情）

【玩具反斗城】香港玩具反斗城推全新門店概念 升級購物系統助父母買玩具

記者：李智美