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【大行看法】對沖基金Man Group：亞股明年跑贏歐美、低通脹及盈測下調近尾聲　過去3個月基金表現勝99%同業

股市 11:42 2022/09/02

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【大行看法】對沖基金Man Group：亞股明年跑贏歐美、低通脹及盈測下調近尾聲　過去3個月基金表現勝99%同業

對沖基金Man Group預期，亞洲股市明年將會跑贏其他市場，主要與低通脹及盈利下調周期即將結束有關，而亞洲區中，集團已押注印度及東南亞的防守性股份，並對容易受到貿易疲弱及中國經濟下滑影響的北亞股市持審慎態度。

西方應對眾多與投機泡沫有關問題

Man Group亞洲（日本除外）股票主管Andrew Swan表示，西方正在應對眾多問題，主要與投機泡沫有關，包括經濟過度刺激、通脹壓力及勞動力不足，這些問題都沒有在亞洲出現，亞洲的基本面較其他市場強勁。

亞股今年來累跌近兩成，連續兩年跑輸歐美市場，因區內過度倚賴中國，而中國今年面對疫情重燃的封城風險，再加上聯儲局加息行動導致資金流出新興市場。

亞洲通脹問題較歐美輕微

不過，Swan指，亞洲通脹問題較歐美輕微，令區內央行的加息步伐不如歐美般急進，而且區內企業盈利下調行動已進行了約75%，相反發達國家的盈利下調潮才剛開始，相信亞洲可以較歐美更早度過股市低潮期。

興證張憶東：港股已是最糟的狀態　走勢視乎美聯儲轉向【下一頁】

他續稱，基金自年中以來採取深度防守策略，押注亞洲特別是中國股市的表現會令人失望。彭博資料顯示，過去3個月，Swan的亞洲（日本除外）股票長倉基金回報約7%，跑贏99%同業。

Swan認為，中國受清零防疫政策及內房重組等問題影響，故對全面看好中國持審慎態度，但基金自3月以來在亞洲組合中增持中國股票，因看好未來數年中國股市前景，騰訊 （00700） 為其基金第二大持股。

「不一定要很快見到高增長環境回歸，但只要市場回穩，便會有投資機會。」

他表示，北亞較易受到中國影響，東南亞包括印度，則較受本土需求帶動，故今年表現相對穩健。行業方面，他維持防守性股份如醫療保健、通信及金融等防守性板塊「增持」評級，並避開科技及消費非必需品板塊。

【ET財智Talk】環球股市大洗牌？安柏環球雷志海教你捕捉美股、亞洲潛力板塊　今晚8時見！

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編輯：陳韻妍

港股 中國市場 疫情 宏觀分析 防疫措施 東南亞 基金 加息 美國聯儲局 新興市場

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