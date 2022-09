碧咸新抱無諗過著奶奶品牌婚紗 婚禮首曲變母子開舞

英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn今年與美國演員Nicola Peltz,但婚後一直被傳與婆媳關係不和。Nicola早前估計不和傳聞始於婚禮無著由碧咸嫂設計的婚紗,但有報道引述消息人士指,Nicola從未打算穿碧咸嫂設計婚紗。而婚禮上原定第一支舞曲由一對新人開舞,但結果主角卻變成碧咸嫂和Brooklyn。

英媒《每日郵報》引述消息人士報道,自Brooklyn夫婦4月結婚以來,和碧咸(David Beckham)夫婦之間關係轉差,有指Nicola認為維多利亞(Victoria Beckham)在其婚禮上大搶風頭並冷落自己。

報道引述Nicola身邊消息人士指,雖然Nicola上月受訪指很希望穿上奶奶品牌的服飾舉行婚禮,但她實際上從未打算在婚禮上穿維多利亞品牌的婚紗。Nicola雖然一直讓碧咸嫂協助設計一些產品,但永遠不會著上身,因為她擁有太多真正有才華的設計朋友。

但同時亦有另一消息人士指,Nicola的確曾考慮穿上奶奶設計的婚紗行禮,但對方工作室直至最後一刻才告知她無法做到,連Valentino亦曾憂慮未能如期交貨。

報道亦指婚禮當日Nicola曾哭著離開現場,因碧咸夫婦好友、美國歌手安東尼(Marc Anthony)致辭期間,滔滔不絕地讚揚維多利亞,講述她的成就。但Nicola喜歡成為眾人關注焦點,尤其是她婚禮當日,演講詞令她覺得冒犯,於是和妹妹及母親一同衝出現場。

但亦有消息人士指,雖然Nicola曾哭著跑出婚禮現場,但原因並非安東尼致辭,而是婚禮上的開舞曲。知情人士指當日第一支歌曲是安東尼的情歌《You Sang To Me》,歌詞包含「現在我為你的愛而瘋狂」(Now I'm crazy for your love)、「女孩,我因你帶給我的感受而生存」(Girl, I live for how you make me feel)等。

歌曲原定由新婚夫婦Brooklyn及Nicola開舞,但在毫無警示下,安東尼卻應維多利亞要求用同一首歌讓她和Brooklyn母子開場。消息人士更指,當時現場大部分賓客意識到雙方不和。而安東尼雖和碧咸夫婦關係密切,但女方家族已就他和樂隊演出支付一筆可觀費用。

責任編輯:李俊儀