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碧咸新抱無諗過著奶奶品牌婚紗 婚禮首曲變母子開舞

環球社會熱點 12:10 2022/09/02

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英國著名前球星碧咸大仔Brooklyn今年與美國演員Nicola Peltz，但婚後一直被傳與婆媳關係不和。Nicola早前估計不和傳聞始於婚禮無著由碧咸嫂設計的婚紗，但有報道引述消息人士指，Nicola從未打算穿碧咸嫂設計婚紗。而婚禮上原定第一支舞曲由一對新人開舞，但結果主角卻變成碧咸嫂和Brooklyn。

碧咸大仔老婆疑因婚紗得罪奶奶 「佢無講唔畀我著」 【下一頁】

英媒《每日郵報》引述消息人士報道，自Brooklyn夫婦4月結婚以來，和碧咸（David Beckham）夫婦之間關係轉差，有指Nicola認為維多利亞（Victoria Beckham）在其婚禮上大搶風頭並冷落自己。

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報道引述Nicola身邊消息人士指，雖然Nicola上月受訪指很希望穿上奶奶品牌的服飾舉行婚禮，但她實際上從未打算在婚禮上穿維多利亞品牌的婚紗。Nicola雖然一直讓碧咸嫂協助設計一些產品，但永遠不會著上身，因為她擁有太多真正有才華的設計朋友。

但同時亦有另一消息人士指，Nicola的確曾考慮穿上奶奶設計的婚紗行禮，但對方工作室直至最後一刻才告知她無法做到，連Valentino亦曾憂慮未能如期交貨。

碧咸大仔教整Pizza被笑似未煮熟 網民勸勿放棄正職 【下一頁】

報道亦指婚禮當日Nicola曾哭著離開現場，因碧咸夫婦好友、美國歌手安東尼（Marc Anthony）致辭期間，滔滔不絕地讚揚維多利亞，講述她的成就。但Nicola喜歡成為眾人關注焦點，尤其是她婚禮當日，演講詞令她覺得冒犯，於是和妹妹及母親一同衝出現場。

但亦有消息人士指，雖然Nicola曾哭著跑出婚禮現場，但原因並非安東尼致辭，而是婚禮上的開舞曲。知情人士指當日第一支歌曲是安東尼的情歌《You Sang To Me》，歌詞包含「現在我為你的愛而瘋狂」（Now I'm crazy for your love）、「女孩，我因你帶給我的感受而生存」（Girl, I live for how you make me feel）等。

歌曲原定由新婚夫婦Brooklyn及Nicola開舞，但在毫無警示下，安東尼卻應維多利亞要求用同一首歌讓她和Brooklyn母子開場。消息人士更指，當時現場大部分賓客意識到雙方不和。而安東尼雖和碧咸夫婦關係密切，但女方家族已就他和樂隊演出支付一筆可觀費用。

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責任編輯：李俊儀

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