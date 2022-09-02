【衛星通訊】Google高層確認　Android 14將支援衛星通訊

▲ 除Google外，蘋果（Apple）和華為也開始著手衛星通訊領域。（法新社）

衛星通訊能使通訊範圍不受物理環境影響，即使身處山區、森林或大海，都能接受訊號，尤其在遇上緊急事故或災難時能大派用場。Google平台與生態系統高級副總裁Hiroshi Lockheimer就在Twitter透露，Android 14將加入衛星通訊功能。

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Hiroshi Lockheimer在Twitter表示，在2008 年發布第一款Android手機HTC G1時，讓3G+WiFi正常工作是一件非常困難的事情。但如今Google已開始研究讓手機與衛星進行連接，並會在下一版本的Android系統（Android 14）中提供衛星通訊功能。

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除Google外，蘋果（Apple）和華為也開始著手衛星通訊領域。有「最強蘋果分析師」之稱的天風國際分析師郭明錤早前表示，蘋果正為iPhone 14 / Pro系列開發衛星通訊，並在量產前完成了該功能的硬件測試。另有消息指，華為Mate 50 / Pro 系列新機或通過北斗系統支援的衛星通訊，提供緊急短訊服務。

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責任編輯：陳卓賢