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【券商點睇】國內官方領先指標回升乏力 全年經濟保4有難度

股樓投資 12:44 2022/09/02

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較早前，國內公布8月官方製造業PMI為49.6，雖高於市場預期，卻已連續兩個月處於榮枯綫之下，反映中國製造業持續收縮，主要因疫情繼續反覆，部分地區受高溫限電所約束。國盛證券指出，9月經濟有季節性好轉動力、政策落地也應有改善，但疫情和地產的不確定性仍強。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

因此，該行傾向基於7、8月經濟的疲軟表現，若全年GDP要實現4%，對應下半年GDP增速需要5.3%以上，看來有較大難度。短期看，疫情和地產仍是關鍵因素。由分類指數可見，服務業景氣與地產施工下行壓力仍大。8月服務業PMI回落0.9個點至51.9%，建築業PMI則回落2.7個點至56.5%。

【延伸閱讀】下半年部署：法巴將21隻本地及中概股 列入本季亞太區首選名單，請按【見下頁

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據該行統計，近期全國受疫情影響的城市數量和GDP佔比趨於提升，實施靜態管理的城市範圍持續擴大，指向疫情影響有加劇風險，9月經濟修復仍有不確定性。總體看，自7月以來的經濟回落除了疫情反彈的影響，更多是經濟內部更深層次的需求不足、信心不足的問題，尚未得到有效解決，仍需政策進一步發力。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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