【行業點睇】二綫勢力8月交付拋離「蔚小理」 以小勝大變常態？

國內新能源車廠相繼公布8月銷量數據，二綫新勢力再次異軍突起，銷量拋離「蔚小理」等一綫勢力，以賣平價車出位的哪吒汽車成為月度銷量冠軍，而理想汽車（02015）銷售更跌至第七位，似乎以小勝大逐漸成為新常態。



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資料顯示，哪吒汽車憑8月交付量達1.6萬輛，按年增加142%，首8個月累計交付9.32萬輛。緊接其後的零跑汽車交付1.2萬輛，按年升180%，首8個月交付7.66萬輛。至於蔚來（09866）交付1.07萬輛，按年升81.6%，小鵬汽車（09868）和理想汽車分別交付9,578輛和4,571輛，前者升33%，後者下跌超過五成。

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據內地報道，業內普遍認為二綫新勢力反超或成常態，主要因哪吒汽車與零跑汽車的車型以10萬元人民幣以下，價格便宜的經濟車型的市場容量更大。同時，一綫勢力處於新舊車型切換的周期，也是交付量青黃不接的原因，好像小鵬、蔚來都有新車於9月正式上市或開始交付，且看能否扭轉近兩月的劣勢。

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撰文：林衛