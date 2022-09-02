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【券商點睇】三桶油業績創史上最佳 帶旺油氣板塊值得望

股樓投資 11:22 2022/09/02

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上半年得益於供需關係及地緣政治因素，國際油價持續在高水平。國泰君安指，「三桶油」把握住油價上漲機會，加大油氣勘探開發力度，油氣產量及業績皆實現大幅增長。期內，中石化（00386）、中石油（00857）和中海油（00883）純利分別增長10.4%、55.3%及115.7%，而中石油和中海油的業績皆為史上同期最佳水平。

【同場加映】溫股知新：加息預期非重點 留意業績基本面

由於中國油氣對外依存度較高，能源安全形勢嚴峻，近年來國家政策層面要求「增儲上產」 以保障油氣供應。上半年「三桶油」在政策支持下，資本支出共計達到1,985.3億元（人民幣，下同），按年增18.4%，較2021年提升12.2個百分 點。7月底，國家能源局組織會議再次強調要以更大力度增加上游投資。該行預計下半年油氣行業上游投資趨勢將延續。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

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另一方面，受海外高通脹、 全球經濟衰退預期提高及主要央行加息預期升溫等因素影響， 原油需求有所減弱，油價隨之有所回調。後續來看，在歐洲能源危機背景下，石油發電趨勢有所增強，冬季取暖將提振需求。供應端，當前全球主要油企資本開支計劃依然維持在較低水平，產能提升能力有限。因此，下半年國際油價料維持高位上落，而油氣板塊高景氣度將延續，推薦關注。

【同場加映】青姐話：港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

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撰文：林衛

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