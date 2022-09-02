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拜登警告特朗普極端主義 將損害美國基礎

環球社會熱點 11:04 2022/09/02

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美國中期選舉將於11月舉行，美國總統拜登周四（1日）於賓夕法尼亞州發表演説，警告前總統特朗普的極端主義思想會損害美國基礎，並使美國倒退。

【烏克蘭戰爭】IAEA代表團完成視察 部分人留守核電廠 【下一頁】

賓夕法尼亞州為關鍵搖擺州，拜登（Joe Biden）周四晚於該州最大城市、被視為美國民主發源地的費城，向300名官員、政要及民主黨支持者發表演説。

拜登形容平等和民主此刻正遭受攻擊，批評特朗普（Donald Trump）和支持「讓美國再次偉大」（MAGA）的共和黨人代表的極端主義，提拔威權領袖和煽動政治暴力火焰，威脅了美國基礎。

他指控特朗普等人試圖推翻民主選舉及無視憲法，並決心讓國家倒退成為一個沒有墮胎權、私隱權、避孕權或同性婚姻的時代。

拜登形容去年衝擊國會山莊的人為暴徒，但特朗普支持者認為他們是愛國者而非叛亂分子。他表示大家長期説服自己，美國的民主有保障，但事實卻並非如此，呼籲民眾挺身而出捍衛民主。

拜登上周更形容一班極端的共和黨人等同於半法西斯主義。

俄大型油企主席離奇墮樓亡 曾公開批評普京侵烏 【下一頁】

雖然官員堅稱拜登的演説沒有黨派色彩，只是針對共和黨的極端派別。不過拜登演説期間呼籲民眾在11月中期大選投票。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）就狠批拜登無視通脹及犯罪問題，不但沒有試圖團結國家來解決這些挑戰，反而僅因共和黨人不同意其政策，就選擇分裂及貶低同胞。

路透社引述消息人士指，拜登現時愈來愈關注共和黨的反民主趨勢，認為有必要加強中期選舉的攻勢，並考慮為2024年連任總統爭取籌碼。

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責任編輯：鄭錦玲

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