【電子垃圾】歐盟擬立新規減電子垃圾　延長手機使用壽命

▲ 根據建議的提案，手機將需設有標籤，詳細說明電池的耐久性、抗跌度和防水等級。（Apple）

歐盟在6月訂立新規，統一USB-C插口成為手機、平板電腦和相機等電子設備的充電標準。為進一步減少電子垃圾，歐盟再度提案，要求歐盟境內發布的新手機在5年內需保證供應至少15個零件，讓消費者能夠更換電池、顯示屏和SIM卡托盤等，延長手機的使用壽命。

歐盟委員會表示，一般的手機電池能夠進行至少500次的完整充電，然後才會因老化而下降至83%充電容量。根據建議的提案，手機將需設有標籤，詳細說明電池的耐久性、抗跌度和防水等級。

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此外，提案也要求製造商在停售設備的5年內，繼續提供安全軟件更新，以及至少3年的功能更新。

可減少1/3能源消耗成本

歐盟委員會指出，將智能手機的生命周期延長5年，相當於從道路上減少約500萬輛汽車的排放量。該提案能夠讓手機更容易回收和維修，並將製造和使用相關能源消耗的成本減少三分之一。

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不過，有手機製造商質疑這項提案，並表示這將製造更多零件並增加塑料消耗。科技企業和貿易團體的代表組織Digital Europe強調，潛在的過度生產、倉儲積壓和銷毀零件，將導致更大的資源浪費，並降低材料使用效率，帶來負面的經濟價值，最終令消費者的成本增加。

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責任編輯：陳卓賢