  • 29°C
香港時間 : 2022902日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子垃圾】歐盟擬立新規減電子垃圾　延長手機使用壽命

科技 11:08 2022/09/02

分享：

分享：

根據建議的提案，手機將需設有標籤，詳細說明電池的耐久性、抗跌度和防水等級。（Apple）

歐盟在6月訂立新規，統一USB-C插口成為手機、平板電腦和相機等電子設備的充電標準。為進一步減少電子垃圾，歐盟再度提案，要求歐盟境內發布的新手機在5年內需保證供應至少15個零件，讓消費者能夠更換電池、顯示屏和SIM卡托盤等，延長手機的使用壽命。

歐盟委員會表示，一般的手機電池能夠進行至少500次的完整充電，然後才會因老化而下降至83%充電容量。根據建議的提案，手機將需設有標籤，詳細說明電池的耐久性、抗跌度和防水等級。

【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統

此外，提案也要求製造商在停售設備的5年內，繼續提供安全軟件更新，以及至少3年的功能更新。

可減少1/3能源消耗成本

歐盟委員會指出，將智能手機的生命周期延長5年，相當於從道路上減少約500萬輛汽車的排放量。該提案能夠讓手機更容易回收和維修，並將製造和使用相關能源消耗的成本減少三分之一。

【Android 13】Nothing Phone（1）更新大落後　最快明年才可用Android 13

不過，有手機製造商質疑這項提案，並表示這將製造更多零件並增加塑料消耗。科技企業和貿易團體的代表組織Digital Europe強調，潛在的過度生產、倉儲積壓和銷毀零件，將導致更大的資源浪費，並降低材料使用效率，帶來負面的經濟價值，最終令消費者的成本增加。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
2022/08/17
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵
2022/08/18
【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
2022/08/19
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
【三星摺機】Caviar推出奢華版三星Galaxy Z Fold4　含隕石顆粒最平售7.5萬
2022/08/23
【三星摺機】Caviar推出奢華版三星Galaxy Z Fold4　含隕石顆粒最平售7.5萬

你可能感興趣

【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
11:58 2022/08/17
【智能手機】擔心安全及私隱問題　近半Android用戶考慮改用iPhone
【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵
10:47 2022/08/18
【防毒手機】卡巴斯基研自家手機　稱可防黑客入侵
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
14:40 2022/08/19
【華為新機】2,000港元有找！　華為推出新手機HUAWEI nova Y90
智能手機 可持續發展 移動裝置 科技產品 歐盟 相機 軟件

下一篇文章

【科研落地】生產力局拒「紙上談兵」　加速技術成果轉化望吸人才
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星摺機】Galaxy Z Fold4、Z Flip4期間限定店　登陸銅鑼灣
【三星摺機】Galaxy Z Fold4、Z Flip4期間限定店　登陸銅鑼灣
【數據私隱】五款Google Chrome擴充套件　竊取用戶瀏覽數據
【數據私隱】五款Google Chrome擴充套件　竊取用戶瀏覽數據
【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
【冒牌手機】「山寨版」iPhone 14 Pro Max搶先登場？　搭載仿iOS主題Android系統
【蘋果更新】蘋果修補iOS 12漏洞　舊款iPhone可更新至iOS 12.5.6
【蘋果更新】蘋果修補iOS 12漏洞　舊款iPhone可更新至iOS 12.5.6
【電話騙局】90、00後成電話詐騙重災區　虛假中獎人均損失達8.5萬元
【電話騙局】90、00後成電話詐騙重災區　虛假中獎人均損失達8.5萬元
【IFA 2022】Lenovo搶先揭曉多款新品　新版本ThinkPad X1 Fold登場
【IFA 2022】Lenovo搶先揭曉多款新品　新版本ThinkPad X1 Fold登場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款