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【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將港上市的外國公司納入滬深港通　港交所歐冠昇：將提升中港市場流動性和廣度

股市 17:48 2022/09/02

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【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將香港上市的外國公司納入滬深港通標的

中證監副主席方星海表示，下一步中國證監會將推出更多有力度有深度的開放舉措，推動資本市場高質量發展。中證監將會同有關部門和香港金融管理部門，推出三項擴大兩地資本市場務實合作的新舉措：

  • 一是擴大滬深港通股票標的，推動將符合條件的在香港主要上市的外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的範圍。
  • 二是支持香港推出人民幣股票交易櫃檯，研究在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，助力人民幣國際化。
  • 三是支持香港推出國債期貨，加快推動境內國債期貨市場對內對外開放，實現兩地協同發展。

他指，這樣有助於香港吸引更多的全球其他地區企業來香港上市，「這是發揮香港國際金融中心作用的一項重要舉措」，將進一步加強內地與香港資本市場務實合作。

歐冠昇：三大舉措程是重要里程碑　將提升中港市場的流動性

港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇表示，歡迎中國證監會宣布的支持香港資本市場發展的三大重要舉措。將在香港上市的外國公司納入港股通及推動更多滬深上市公司納入滬深股通、支持港股通推出以人民幣計價交易櫃台、以及支持香港推出國債期貨是重要的里程碑，將為投資者提供更多選擇，為香港和內地的市場帶來更多機遇，也將提升兩地市場的流動性和廣度。

歐冠昇續指，這些措施將繼續支持香港作為國際資產管理中心、風險管理中心和國際離岸人民幣中心的發展。連接中國與世界是香港交易所的核心戰略，集團期待與市場各方和內地合作夥伴緊密協作，鞏固香港作為國際超級聯繫人的地位。

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