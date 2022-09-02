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【烏克蘭戰爭】IAEA代表團完成視察 部分人留守核電廠

環球政治 10:44 2022/09/02

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烏克蘭扎波羅熱核電廠附近戰事頻生，觸發全球陷入核災危機恐慌。國際原子能機構（IAEA）代表團日前正式完成初步視察，總幹事格羅西對視察之旅感到滿意。據悉大多數IAEA人員已離開，僅5名專家留至周六（3日）。

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格羅西（Rafael Grossi）周四（1日）完成初步視察後表示，今次之行達成重要目標，並讓世人知道IAEA有人員會留守在扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠內。格羅西稱IAEA專家團將留守，提供中立﹑公正及技術評估。

格羅西亦十分滿意今次視察，稱有見到需要存在的「關鍵事物」。格羅西指視察只維持數小時，但目標非常清晰，同時讚揚核電廠員工在艱辛困難環境下，仍然能專注及專業地完成工作。

烏克蘭國家核能公司Energoatom表示，格羅西在內的14人代表團中多數人已離開，但有5名IAEA專家留下，可能逗留至周六。格羅西此前曾表明，希望能永久在核電廠內派駐人員。

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由於前往扎波羅熱的路程曾被轟炸，IAEA代表團較預定延後數小時抵達。格羅西抵達後表示，即使面對炮火威脅，代表團仍堅持前往當地視察。

烏克蘭表示，無法確保代表團人員執行任務時的安全，指核電廠四周處境仍十分混亂。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，俄方會盡力確保IAEA代表團在安全情況完成任務。

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責任編輯：吳漢培

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