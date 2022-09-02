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香港中小型企業總商會全力支持特區政府做好「四個希望」 全力配合國家發展 

都會情報 10:30 2022/09/02

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由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦的第七屆「一帶一路高峰論壇」， 於8 月 31 日至9月1日一連兩日在香港會議展覽中心舉行。國務院副總理韓正視像出席並發表主旨演講，他寄語香港「四個希望」，即希望香港繼續主動作為，推動與共建國家展開更多務實合作；希望香港做強專業服務，打造「一帶一路」綜合服務平台；希望香港加強人文交流，促進「一帶一路」沿線民心相通；希望香港深化與內地合作，更加積極主動融入國家發展大局。 

香港是共建「一帶一路」的積極參與者、貢獻者，也是受益者。「一帶一路」倡議提出以來，香港積極與共建國家商簽合作協議，開展貿易投資合作、服務標準聯通、國際金融合作和人文交流，在參與和助力「一帶一路」建設上發揮了重要作用，也拓展了自身發展空間，工作是值得充分肯定的。 

本會衷心感謝韓副總理對香港在助力「一帶一路」建設的角色予以肯定，本會將繼續一如既往，支持特區政府主動作為，增強發展動能，做好韓副總理對香港的「四個希望」，與此同時，本會會積極推動中小企業界，用好香港「背靠祖國、聯通國際」的優勢，在國家推進「一帶一路」建設的道路上貢獻應有力量，發揮香港「超級聯繫人」的獨特優勢，把握新時代戰略機遇，融入國家發展大局，齊心譜寫發展新篇章。 

(特約)

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