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 港華智慧能源獲MSCI　上調ESG 評級至「A」 

都會情報 10:00 2022/09/02

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港華智慧能源有限公司（「港華智慧能源」；股份代號「1083」）榮獲國際性的評級機構MSCI 上調環境、社會及管治（「ESG」）評級至「A」級，主要反映集團在健康和安全的實踐上表現出色。早前Sustainalytics 也把集團提升為「中風險」企業，為首間內地燃氣企業獲得此評級。今年合計，港華智慧能源已獲四大國際評級提升評級及分數，顯示對集團在ESG 卓越表現的充分認可。 

MSCI 評級報告指出，港華智慧能源在推行健康和安全的措施和表現傑出，而管理層更把薪酬與其公司安全表現掛鉤，為最佳實踐方法。是次的評級提升反映出集團一向多管齊下、致力提升安全意識，透過規範化的工程安裝、創新科技應用等一系列舉措，讓各項安全指標在行業中處於領先水準，同時致力推動董事會邁向多元化，包括委任陸恭蕙博士為獨立非執行董事。在碳排放方面，報告提到港華智慧能源致力於2050 年或以前通過能源轉型和創新實現碳中和，比起中國力爭2060 年實現碳中和的目標提早十年，可見集團致力推行發展可再生能源的決心。 

香港中華煤氣有限公司企業環境、社會及管治總監/企業事務總監楊松坤表示：「集團一直以來都高度重視在ESG 範疇的管理，堅持將日常營運與聯合國可持續發展目標（「SDGs」）相結合，努力提高實踐可持續發展的能力。港華智慧能源現時已躋身五大國際 ESG 評級，並得到令人鼓舞的成績，實在有賴集團上下一心實現碳中和的路線圖，並致力為創造企業和社會長遠價值。」 

展望未來，集團會繼續緊貼國際ESG 標準的發展動向，持續參考國際ESG 報告框架提升表現及相關的風險管理，以加強投資者及持分者對集團在此範疇的表現及管治信心。 

(特約)

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