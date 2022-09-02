▲ 【物管股】鑫苑服務復牌後大跌47% 達成復牌指引、已處理管理層誠信問題

停牌逾一年的鑫苑服務 （01895） 終達成復牌指引，鑫苑服務復牌後一度低見0.83元，創上市低，現大跌47%，報1元。

去年，公司未能於2021年3月31日或之前刊發2020年全年業績，以及前任核數師安永會計師事務所亦要求更多資料，以完成有關審計程序，因而自4月1日起停牌。

公司宣佈，現已達成復牌指引，除了滿足業績公布要求外，完成安永進行的額外審計程序。公司及董事會信納，有關任何有關管理層誠信的合理監管問題經已獲得處理。公司已明確承認，即使獨立調查及由大華國際諮詢有限公司擔任獨立內部監控審查人進行的內部監控審查的結果均無顯示公司、董事會或任何董事會成員方面有任何蓄意不當、欺騙或不誠實行為，其在相關交易而言，並無採取足夠措施盡最大可能維護公司資產或保障股東整體利益。

此外，王研博、張勇及楊玉岩皆已辭任公司董事，並不再於公司及其附屬公司擔任任何行政或管理職位，由8月29日起生效。申元慶及馮波已獲委任為董事會副主席及執行董事，同日起生效，申元慶將於董事會主席職位出現空缺期間履行董事會主席的職務和職責。

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編輯：姚卓然