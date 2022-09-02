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【美股焦點】Lululemon上季盈利收入勝預期　上調全年度業績指引　盤後升9.7%

股市 09:39 2022/09/02

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【美股焦點】Lululemon上季盈利收入勝預期　上調全年度業績指引

加拿大瑜伽服裝品牌Lululemon（美：LULU）盈利及收入勝預期，截至7月底止第二季，每股經調整盈利2.2美元，預期為1.87美元，利潤為2.9億美元，預期為2.4億美元。期內，收入按年升29%至18.7億美元，市場預期為17.7億美元。同時，Lululemon上調今年度業績指引。

績優刺激Lululemon盤後升9.7%，收報323美元。

Lululemon對經調整每股盈利最新估計為9.75至9.9美元，此前為9.35至9.5美元。收入預測最新為78.7億至79.4億美元，此前為76.1億至77.1億美元。至於第三財季，預計收入為17.8億18.05億美元，市場預期為17.3億美元。

上季Lululemon同店銷售按年升約23%，按固定滙率計，則增長25%。直接面向消費者收入升30%，佔銷售額的49%。

截至季末，庫存按年升85%，但公司指，由於供應鏈瓶頸，當時其為「庫存不足」。

Lululemon表示，對公司第三季度的開局感到滿意，相對秋季及假日將令Lululemon處於有利地位。

分析員指出，Lululemon產品近年受到消費者較強烈追捧，集團有能力加價應對經營成本上升壓力，有助保持邊際利潤率及維持收入增長。

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編輯：袁諾曦

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