順豐同城站穩行業風口 抓緊下沉市場爆發機遇

近年來，隨着經濟的持續增長，人民的消費水平和生活方式也在經歷劇變。其中，三四五線城市居民的消費能力一直保持高速增長。雖然單個城市的消費能力不及一、二線城市，但三四五線城市社會消費品零售總額，已逐漸接近一、二線整體水平，孕育着巨大的發展機遇。可以説，中國經濟增長引擎已經由一二線城市逐漸向三四五線城市的「下沉市場」轉移，下沉市場正在接過下一波消費增長的接力棒，從日前順豐同城(09699)公佈的中期業績便能對此一窺端倪。

作為國內最大的第三方即時配送服務平台順豐同城，公司憑藉高品質的騎手團隊和履約水準，於面向消費者的同城配送、非餐場景，及下沉市縣表現突出，為期內主要的增長動力，收入實現穩健增長，錄得44.8億元(人民幣，下同)，較同期增加20.8%，外部收入增速達28%。毛利進一步快速改善，成功實現毛利1.8億元及毛利率4.0%。其中，精細化管理運營提升效率明顯，淨虧損率不斷改善，較去年同期收窄至3.2%。

劍指非核心城市同城配送 業績爆發增長

疫情的常態化加速線上消費習慣的養成，消費者「萬物到家」的習慣加速變化，從而產生更多即時配送需求，進一步催生豐富的同城即時配送需求場景。不過，在下沉市場，其流通設施密度遠低於一二線城市，配送最後一公里還沒有完全打通。因此，能夠深入下沉市場各城各鎮，配送網絡甚至能輕易觸及偏遠地區的即時配送服務商，將更容易在下沉市場獲得B端商戶與C端用戶的青睞。

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事實上，除了一二線城市的佈局，順豐同城早已看到下沉市場的商機，並自2020年起推出「百城計劃」，加速在三四五線城市進行落地和佈局，憑藉其差異化的網絡能力及優質的配送服務，滿足更多用戶的需求。2022年上半年，順豐同城繼續進一步擴大對下沉市縣的地域覆蓋，推動下沉市場即時配送的基礎設施建設，下沉市縣收入同比增長41.0%至10.4億元，年度活躍消費者規模持續擴大，達到超1,230萬人，同比增長55.0%，成為其上半年業務增長的主要驅動力之一。

滿足更多元生活場景 驅動強勁非餐收入

順豐同城除了以麥當勞、肯德基、必勝客等知名餐飲連鎖品牌為切入點，為高端客戶提供餐飲相關的服務體驗外，更構建了高標準、高效率的一體化解決方案，成功從即時配送，逐步延伸至多樣化、高品質的即時履約服務，成功帶動上半年強勁的非餐場景表現，收入同比增長32.4%至10.5億元。

目前，順豐同城的服務已涵蓋至「幫送、幫取、幫買及幫辦」等生活幫忙、醫療健康、商務代辦等個人生活和工作場景，消費者下單時更可選擇保價、專人直送及會簽等增值服務。疫情期間，順豐同城關顧到消費者的居家需要，為身處疫情影響地區的人員提供配送醫藥物資等的服務，使覆蓋「取送買辦+」的跑腿業務收入翻倍。此外，順豐同城急送小程序還整合了洗衣、搬家、陪診、手機回收等本地生活服務商，打造管家式一站式服務。

建立規模優勢 為「後疫情」穩健增長鋪平道路

憑藉規模及效率的進一步優化，多元化的産品覆蓋與全場景業務模式實現大幅度增長，順豐同城成功在核心業務保持穩健增長的情况下進一步實現盈利快速改善。從下沉市場的需求來看，預料經歷疫情衝擊之後，消費者對更多消費行業的即時配送服務將產生較大興趣和較高期待，未來即時配送將不會侷限於餐飲、生鮮等已發展多年的消費領域，相信還會拓展到更多行業。順豐同城具備高知名度的即時配送服務品牌的規模優勢相信將持續顯著，其業務量將繼續穩健增長。

作為品牌優質、能力專業的即時配送服務商，順豐同城天生具備順豐集團和服務基因，可以通過和順豐生態內其他業務的高效組合，推出更多新的產品和服務，不斷滿足下沉市場中各大企業與用戶日漸增長的日常同城即時配送需求，順豐同城前景值得憧憬。

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