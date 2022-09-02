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【科研落地】生產力局拒「紙上談兵」　加速技術成果轉化望吸人才

科技 09:17 2022/09/02

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生產力局首席創新總監張梓昌認為，要在競爭激烈的全球市場中搶奪科研人才，首先要確保科創能夠在香港「生根成長」，向國際展示發展潛力，才能增強吸引力。

港府近年銳意發展創科，為求將香港建設為具全球影響力的國際創新科技中心。惟技術核心人才不足，促使本港創科發展出現失諸交臂情況。香港生產力促進局（下稱生產力局）首席創新總監張梓昌認為，香港具備雄厚的基礎科研實力、非常豐富的創新知識與想法，但卻因難落地應用而失去機會，令人才紛紛卻步。因此帶動科研由學術走向實踐，也是吸引及留住人才，和長遠發展的關鍵。

【綠色科技】生產力局研環保科技　涵蓋衣食住行　

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張梓昌提到，本港科研實力不容忽視，擁有多間實力強勁的大學，亦擁有很多世界知名學者，甚至有許多科研項目都已成「世界級」。不過，很多時候都只是紙上談兵，將科技技術成果轉化落地應用，向來是本港創科一直難以解決的難題。

科研成果難落地，對科研人才進駐香港、初創及大企業落戶本地的吸引力大大降低。對本港發展成為國際創科中心，也會成為一大障礙。

提升吸引力　望說服年輕人加入

他強調，要在競爭激烈的全球市場中搶奪科研人才，首先要確保科創能夠在香港「生根成長」，向國際展示發展潛力。「至少要讓外界看到香港是可擁有自己的創科產業化生態圈，可在上、中、下游，從科研、生產走到市場化形成生態鏈，才有助提升吸引力。」張梓昌補充，當香港愈來愈多科研成果落地，透過不同的新技術幫助市民改善生活或推動經濟發展，絕對能夠說服更多年輕人就讀相關科目，加入科研行列。

因此，生產力局一直積極與業界合作，透過研發不同的技術及實際應用，為各行各業解決痛點，而目前該機構基本已有至少8成項目成功落地應用。張梓昌直言：

不用追求高科技，最重要還是要利用合適的技術，來配合市場的需求。

舉例指，近年工程人員人手不足，加上長時間高空工作對工人有安全風險，局方早前就與土木工程拓展署聯手研發「智能隧道質量檢測系統」，透過搭載人工智能（AI）處理技術的航拍機，進行隧道施工巡檢，系統目前已應用在T2主幹路及茶果嶺隧道約兩個月，並已完成當中約400多米的檢測。

無人機毋需網絡　自動運作　

負責此項目的生產力局機械人及人工智能部高級顧問呂葉濤解釋，無人機裝有具紅外綫功能的相機，並配備微型電腦。無人機只要在隧道壁拍攝12張照片，就能透過微型電腦，並運用具持續學習功能的AI平台，即可分析影像，用作偵測、分辨和分析隧道不同缺損狀況，比傳統目測快5倍，加快施工的速度。

    點擊圖片放大

至於被問到隧道的訊號問題，會否干擾無人機？呂葉濤坦言，這確實是研發期間其中一項挑戰，因此團隊就決定在隧道壁組件貼上AprilTag標籤定位，讓無人機自動運作。生產力局首席數碼總監黎少斌補充稱，就算在沒有網絡的隧道內，無人機都能夠順利運行，凸顯出技術的發展潛力以及應用層面相當廣泛，算是一大突破。

張梓昌透露，此項新技術不但在香港成功落地應用，早前也揚威海外，在有「創科界奧斯卡」美譽的2022年百大科技研發獎（R&D 100 Awards）中獲獎。此外，生產力局還有另一項技術獲獎，該技術旨在為食品消毒程序帶來革命性改變。同時也有三項入圍項目，分別是通過元宇宙優化生產線性能、透過自動側縫壓線技術突破現時服裝製造業的界限、以及協助各行各業將實時生產機器數據可視化。

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    +2

【香港工業轉型】FLAIR助4大港企　善用人工智能及機械人系統

記者：曾曉汶

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