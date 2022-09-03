【人才荒】IT方案服務商新「策略行動」應對人才荒　招募非IT專才兼提供培訓

▲ ITCS Group亞太區商務總裁Jack Ko直言，目前許多公司仍在爭奪現有的IT人才庫，但該企已正在積極建立未來的人才庫。左為謝家翹。

新冠疫情爆發後，資訊科技（IT）業角色愈趨重要。早前一項調查曾指出，香港IT人才空缺以驚人速度增長，逾90%公司今年會增聘IT人手，估計未來5年需要額外10萬名IT人才填補缺口。提供IT諮詢及支援服務的ITCS Group，今年初決定透過新「策略行動」，提供機會予非IT出身的人士入行及轉行，應對及緩解人才荒。

【疫市營商】外賣平台平衡三方利益 提倡平等貼地留人才

【人才荒】Lalamove香港職能團隊逆市擴充 年內擬增聘逾50人

疫情爆發後，更多企業採取數碼化策略，為IT服務供應商帶來更大機遇。ITCS Group亞太區商務總裁Jack Ko接受本報專訪時就提到，這3年可以看到不論是傳統企業，抑或是中小型企業，都開始意識到數碼科技的好處及發展潛力，對於數碼轉型更為殷切。「疫情前大部分公司都是採取觀望態度，但這3年他們發現，不能再等下去了。」Jack以其公司為例，與疫情前相比，近年收到的服務查詢率正不斷攀升，收入也增長了接近200%。

推新計畫 讓非IT出身邊做邊學

當業務急速擴張，人手需求增長自然應成正比。惟全球IT人才失衡的問題，依然困擾着各行各業，ITCS Group也不例外。Jack坦言：

技術人才短缺一直都是科技應用的一大阻礙，如果你問我目前首10項最大的挑戰，大概全部都是人手不足。

他補充，以目前來說，網絡安全工程師、雲端架構工程師及數據科學家的空缺問題尤其嚴重，「香港本身就缺乏IT專才，近年雖急起直追，但依然追不上需求增長。」

面對數量有限的人才庫，ITCS Group決定不再坐以待斃，去年底開始規劃新「策略行動」（Strategic move），並在今年初正式推出名為The Olympian Academy的計劃，讓有意投身IT業界的人士邊做邊學。

港區員工半年增5成 鼓勵女性新兵加入

他表示，此計劃一方面希望可以鼓勵沒有IT工作經驗或是學科背景的人才，加入IT界；另一方面希望可以壯大公司團隊，增加人手。據ITCS Group提供的資料顯示，短短半年該企的香港區員工人數增長50%。與此同時，員工經過培訓以及考獲不同的證書後，也將會以項目形式被分派到不同的客戶公司中，提供IT協助服務，對該企的業務發展有一定幫助，Jack也直言：「算是一舉三得。」據悉，首批員工共約60人，並已完成第一階段的課程，有45%已被委派到客戶公司工作，55%則被安排在ITCS處理各項事務。

航空業遇寒冬 半年前辭職轉行

舉例指，曾任空中服務員超過3年半的謝家翹（Chelsea），就因疫情而遇上航空業寒冬，又未知行業何時能復甦，看不到前景兼收入不穩，半年前決定辭職。在人力資源公司的協助下，了解到ITCS Group的The Olympian Academy培訓計劃，並希望能藉此轉行。

Chelsea坦言：

IT業對我來說是另一個世界，自己對IT的認識接近零。

計劃開始初期對自己沒有太大信心，也十分憂慮會否難以應付。「一開始要學很多技術的術語，真的不容易。」她舉例，自己剛開始的測驗成績一直都未能達標，尤其是關於數據以及編程的部分，但幸好有導師以及同學耐心的協助，加上Chelsea不斷自我增值，勤奮上網作資料搜集，最終她能夠順利通過所有測試。

Jack表示，目前Chelsea的數碼技術仍未及專才，但至少已有基本的了解。而培訓完成後，該企也會因應員工本身的才能及經驗，調派他們到不同位置。因此目前Chelsea在完成培訓後，被派到銷售部擔任助理一職。雖然其職位看似與科技技術沒有太大關係，但Jack解釋，銷售助理要與客戶聯絡，並針對對方的需求，來為其提供方案資料，所以必須對數碼技術要有一定的了解。

Chelsea補充，自己有意再參加第2及第3階段的培訓計劃，希望能學習更多不同的數碼科技技術，例如DevOps、與數據相關的知識，增值自己並為未來鋪路。Jack又指，若員工完成了更多的培訓計劃，也有機會因應情況，調配到不同的部門，發揮他們所學到的知識。

長期應對人才荒 建立未來人才庫

Jack直言：

目前許多公司仍在爭奪現有的IT人才庫，但我們已正在積極建立未來的人才庫。

他解釋，是次計劃的目標並非為短期解決人才荒問題，而是一個長期應對，所以不會限制任何有意投身IT界人士發展。「不論任何背景、經歷以及技術，只要態度正確，對IT界真的充滿熱忱，我們都相當歡迎。」

因此，ITCS除了盼能吸引各行各業的人才轉行，也希望可透過此計劃，鼓勵有意重返職場的人士，以及女性新兵加入IT行業，緩解人手荒。

【人才荒】主僱對薪酬升幅存落差 HR專家：單靠「銀彈策略」難留才

記者：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：