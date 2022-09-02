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【港股市況】騰訊逆市穩　內房下跌、電力股造好　恒指半日跌121點、季檢換馬收市後生效（不斷更新）

股市 12:08 2022/09/02

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港股市況不斷更新

港股9月開局未如理想，騰訊 （00700） 逆市向好升0.4%，電力股造好，潤電 （00836） 升4%，內房下挫，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾3%，恒指低開24點，早段曾倒升，惟反彈力度不足，再轉跌逾百點，恒指半日跌121點，報19475點，成交440億元。科指跌近1%，報4163點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：00】騰訊 （00700） 逆市向好升0.4%，電力股造好，潤電 （00836） 升4%，內房下挫，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾3%，恒指半日跌121點，報19475點，成交440億元。科指跌近1%，報4163點。

【11：43】恒指季檢收市後生效，染藍股中國神華 （01088） 跌0.4%；周大福 （01929） 跌逾3%；翰森製藥 （03692） 跌逾4%；百度 （09888） 跌1%。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍　無股份剔走　商湯入國指

【11：39】電力股逆市造好，其中潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見16元。

【11：33】恒指跌幅略收窄至約115點，報19483點。

【11：09】騰訊 （00700） 逆市升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團 （03690） 暫無升跌。

【10：59】久泰邦達能源 （02798） 升41%，高見1.42元。

【10：48】【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作　包括將香港上市的外國公司納入滬深港通標的

【10：47】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升0.5%；金沙 （01928） 升0.4%。永利 （01128） 升0.6%；美高梅 （02282） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾1%，至於澳博 （00880） 跌0.4%。

【10：45】滙豐 （00005） 偏軟跌0.8%，低見47.6元。

【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令　涉及中東及拉丁美洲的交易

【10：43】藍河控股 （00498） 逆市飈升8成，高見0.3元，成交473萬元，暫為升幅最大股份。

【10：40】【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低　夥富臨精工投資新建磷酸二氫鋰一體化項目、年產20萬噸

【10：27】新東方在綫 （01797） 11連升，股價再升逾5%，高見32.45元。

【10：19】比亞迪 （01211） 跌勢未止，股價再跌逾3%低見224.6元。

【10：17】大市進一步向下，跌幅擴大至近200點至19400點關口，跌190點，報19407點；科指跌0.9%，報4166點。

【10：12】家電股下挫，創維 （00751） 挫近9%；海爾智家 （06690） 、TCL電子 （01070） 跌逾2%。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉跌0.3%。

【10：08】阿里健康 （00241） 逆市升逾4%；京東健康 （06618） 升逾2%。

【10：06】【內房危機】雅居樂挫3%　以6.8億人幣向路勁售兩內地項目股權及貸款　以滿足其他項目資金需求

【10：05】【物管股】鑫苑服務復牌後大跌47%　達成復牌指引、已處理管理層誠信問題

【10：02】大市跌幅擴大至100點，略為跌穿19500點。

【09：56】配股的京東方精電 （00710） 最新轉升5%，高見17.44元。

【09：50】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%，破底低見2.21元；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌2%。

【09：48】大市再轉跌約66點，報19530點；科指跌0.2%，報4194點。

【09：48】小鵬汽車 （09868） 最新跌4%，破底低見67.6元。

【09：44】國美零售 （00493） 早段升一成，高見0.265元，成交3983萬元。

【09：42】微博 （09898） 績後跌逾3%，低見153元。

【業績｜中概股】微博上季經調整盈利跌4成、仍勝預期

【09：40】大市早段轉升，恒指最新升約17點，報19615點；科指升0.6%，報4228點。

【09：38】電力股造好，中國電力 （02380） 升逾4%；潤電 （00836） 升近4%；華能國電 （00902） 升近半成；華電國際 （01071） 升逾2%。

【09：32】招金 （01818） 跌逾3%，早段低見6.31元，成交近4億元。

【09：30】中國富強金融 （00290） 以每股31仙配售最多1.83億股新股，溢價8.8%，集資5673萬元，股價升近5成，高見0.49元，成交101.8萬元。

【09：26】小鵬汽車 （09868） 跌3%，開報68.3元破底；蔚來 （09866） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌近1%。

【電動車】中資電動車新勢力大洗牌　華為支持AITO單月交付首破萬　小鵬理想跌穿一萬　

【09：24】京東方精電 （00710） 折讓7.2%向股東等配股，股價低開逾3%。

【09：23】停牌逾1年戰鑫苑服務 （01895） 達成復牌指引，股價復牌後低開近47%，開報1元，成交38萬元。

【09：21】美團 （03690） 反彈近2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 偏軟，恒指低開24點，開報19572點；科指微升不足1點，報4204點。

【騰訊700】南非大股東Naspers正式減持騰訊　半年揸少逾390萬股、貨值近15.5億元

【09：13】期指開報19506點，升6點。

【08：40】鑫苑服務 （01895） 今早復牌。

【08：32】恒指黑期最新升約40點。

【07：59】恒指黑期升56點，報19619點。道指期貨升3點，報31666點

【07：49】【配股潮】京東方精電折讓7.2%配股及發行認購股份　另擬增加法定股本

【07：45】【新股IPO】洪九果品6689下限定價、認購不足　一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19523點，跌73點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.56元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.19元，較港收市價低1.41元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.93元，較港收市價低0.27元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國ISM製造業指數報52.8，美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，為全球主要經濟體之中，少數處擴張水平的地區，道指曾瀉近300點，尾段反覆轉升。道指收市升145點，報31656點；標指跌11點，報3966點；納指一度挫269點，收市跌幅收窄至31點或0.26%，報11785點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團－ W（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

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