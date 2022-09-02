【港股市況】滙豐ADR較港低1%　恒指黑期升56點、道指期貨升3點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股9月開局未如理想，恒生指數今早若ADR走勢，大市料低開約73點，恒指料開報19523點。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.56元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.19元，較港收市價低1.41元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.93元，較港收市價低0.27元或0.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：13】期指開報19506點，升6點。

【08：40】鑫苑服務 （01895） 今早復牌。

【08：32】恒指黑期最新升約40點。

【07：59】恒指黑期升56點，報19619點。道指期貨升3點，報31666點

【07：49】【配股潮】京東方精電折讓7.2%配股及發行認購股份 另擬增加法定股本

【07：45】【新股IPO】洪九果品6689下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19523點，跌73點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.56元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.19元，較港收市價低1.41元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.93元，較港收市價低0.27元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國ISM製造業指數報52.8，美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，為全球主要經濟體之中，少數處擴張水平的地區，道指曾瀉近300點，尾段反覆轉升。道指收市升145點，報31656點；標指跌11點，報3966點；納指一度挫269點，收市跌幅收窄至31點或0.26%，報11785點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩