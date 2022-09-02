【港股夜期+北水】恒指夜期升21點　北水轉淨流出3.2億元　買商湯（不斷更新）

▲ 【港股夜期+北水】恒指夜期跌5點 北水轉淨流出3.2億元 買商湯（不斷更新）

北水淨流出3.2億元。商湯 （00020） 有2.6億元淨流入，神華 （01088） 及騰訊 （00700） 分別錄得1.7億元及1.5億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及小米 （01810） 分別錄得3.5億元及2.9億元淨沽盤。

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騰訊逆市升 恒指全日跌145點

港股9月開局未如理想，大市未止跌。內房物管股挫，碧桂園服務 （06098） 跌逾11%，騰訊 （00700） 逆市升逾1%，恒指低開24點，早段曾倒升，惟反彈力度不足，恒指全日跌145點，收報19452點，恒指季檢收市後換馬，成交增至1102億元。科指跌1.4%，報4143點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 328.6 +1.2 +19 12 港交所 314.4 +1.0 +6 32 領展 61.9 +1.8 +4 19 美團 176.2 -1.4 -20 -38 阿里巴巴 90.65 -1.7 -23 26 友邦保險 74.1 -1.5 -24 15

焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【21：20】恒指夜期升21點，報19412點

【18：00】恒指夜期跌4點，報19387點

【16：10】內房物管股挫，碧桂園服務 （06098） 跌逾11%，騰訊 （00700） 逆市升逾1%，恒指全日跌145點，收報19452點，恒指季檢收市後換馬，成交增至1102億元。科指跌1.4%，報4143點。

【16：00】騰訊 （00700） 逆市揚升逾1%，新東方在綫 （01797） 11連升兼破頂，升逾12%，恒指U盤前跌160點，報19436點。

【15：52】奇士達 （06918） 尾市急瀉近7成，低見1.3元，成交1.3億元。

【15：26】鑫苑服務 （01895） 尾市挫6成，低見0.74元。

【15：18】【內房危機】合景泰富尋求逾百億元美元債交換要約、否則或須考慮債務重組 股價跌半成、合景悠活急挫一成破底

【15：14】騰訊 （00700） 短綫拉升，最新升逾1%，高見330元。

【15：13】新東方在綫 （01797） 升一成，破頂高見33.5元，成交9.8億元。

【15：06】新東方在綫 （01797） 尾市升逾7%，高見32.7元，連升第11日。

【14：46】【餐飲股】呷哺呷哺曾升一成 8月營運復甦、下半年計劃開設100家門店

【14：40】【大行看法】瑞銀續偏好經濟重啟受惠股及高息股 最推薦股份名單中加入新秀麗（附名單一覽）

【14：35】大市短綫拉升，跌幅收窄至約140點，報19456點。

【14：31】內房午後跌幅擴大，中海外 （00688） 跌近3%；潤地 （01109） 跌半成；碧桂園 （02007） 跌逾5%，破底低見2.15元；雅居樂 （03383） 跌逾3%，低見2.57元。

【14：20】港交所 （00388） 逆市靠穩升0.2%，高見314.2元。

【13：32】騰訊 （00700） 午後再轉跌0.2%，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%。

【13：32】碧桂園服務 （06098） 股價午後挫一成，低見14.08元。

【13：24】大市跌近200點，再試19400點關口。

【13：21】胡桃資本 （00905） 午後抽上，最新升1倍，高見0.32元，成交284萬元。

【13：13】醫渡科技 （02158） 跌逾4%，破底低見6.65元，成交881萬元。

【13：05】【私募基金通】港深前海落實首階段「私募基金通」 許正宇：為香港私募基金提供便利及優惠政策

【13：05】長江生命科技 （00775） 逆市升逾17%，高見0.83元，成交4200萬元。

【13：02】港股午後初段跌約127點，報19470點；科指跌1%，報4161點。

【12：38】【新股IPO】樂華娛樂2306因市況不佳暫緩上市 內媒：傳考慮明年再重啟IPO

【12：19】【小米1810】小米首款汽車高配版傳售價超30萬人幣 將搭載禾賽激光雷達

【12：16】【銀債開售】銀債今日下午2時截止認購 耀才：近2100名客戶認購近4億元、衝破上次紀錄（不斷更新）

【12：00】騰訊 （00700） 逆市向好升0.4%，電力股造好，潤電 （00836） 升4%，內房下挫，潤地 （01109） 、碧桂園 （02007） 跌逾3%，恒指半日跌121點，報19475點，成交440億元。科指跌近1%，報4163點。

【11：43】恒指季檢收市後生效，染藍股中國神華 （01088） 跌0.4%；周大福 （01929） 跌逾3%；翰森製藥 （03692） 跌逾4%；百度 （09888） 跌1%。

【恒指季檢】百度、神華、周大福、翰森製藥染藍 無股份剔走 商湯入國指

【11：39】電力股逆市造好，其中潤電 （00836） 升幅擴大至逾5%，高見16元。

【11：33】恒指跌幅略收窄至約115點，報19483點。

【11：09】騰訊 （00700） 逆市升0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；美團 （03690） 暫無升跌。

【10：59】久泰邦達能源 （02798） 升41%，高見1.42元。

【10：48】【互聯互通】中證監方星海：推三措施擴中港市場合作 包括將香港上市的外國公司納入滬深港通標的

【10：47】濠賭股逆市向上，銀娛 （00027） 升0.5%；金沙 （01928） 升0.4%。永利 （01128） 升0.6%；美高梅 （02282） 升逾1%；新濠 （00200） 升逾1%，至於澳博 （00880） 跌0.4%。

【10：45】滙豐 （00005） 偏軟跌0.8%，低見47.6元。

【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令 涉及中東及拉丁美洲的交易

【10：43】藍河控股 （00498） 逆市飈升8成，高見0.3元，成交473萬元，暫為升幅最大股份。

【10：40】【電動車電池】贛鋒鋰業曾跌逾2%創超三個月低 夥富臨精工投資新建磷酸二氫鋰一體化項目、年產20萬噸

【10：27】新東方在綫 （01797） 11連升，股價再升逾5%，高見32.45元。

【10：19】比亞迪 （01211） 跌勢未止，股價再跌逾3%低見224.6元。

【10：17】大市進一步向下，跌幅擴大至近200點至19400點關口，跌190點，報19407點；科指跌0.9%，報4166點。

【10：12】家電股下挫，創維 （00751） 挫近9%；海爾智家 （06690） 、TCL電子 （01070） 跌逾2%。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 最新跌逾1%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 轉跌0.3%。

【10：08】阿里健康 （00241） 逆市升逾4%；京東健康 （06618） 升逾2%。

【10：06】【內房危機】雅居樂挫3% 以6.8億人幣向路勁售兩內地項目股權及貸款 以滿足其他項目資金需求

【10：05】【物管股】鑫苑服務復牌後大跌47% 達成復牌指引、已處理管理層誠信問題

【10：02】大市跌幅擴大至100點，略為跌穿19500點。

【09：56】配股的京東方精電 （00710） 最新轉升5%，高見17.44元。

【09：50】內房股下跌，中海外 （00688） 跌逾1%；潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%，破底低見2.21元；雅居樂 （03383） 跌逾1%；龍湖 （00960） 跌2%。

【09：48】大市再轉跌約66點，報19530點；科指跌0.2%，報4194點。

【09：48】小鵬汽車 （09868） 最新跌4%，破底低見67.6元。

【09：44】國美零售 （00493） 早段升一成，高見0.265元，成交3983萬元。

【09：42】微博 （09898） 績後跌逾3%，低見153元。

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【09：40】大市早段轉升，恒指最新升約17點，報19615點；科指升0.6%，報4228點。

【09：38】電力股造好，中國電力 （02380） 升逾4%；潤電 （00836） 升近4%；華能國電 （00902） 升近半成；華電國際 （01071） 升逾2%。

【09：32】招金 （01818） 跌逾3%，早段低見6.31元，成交近4億元。

【09：30】中國富強金融 （00290） 以每股31仙配售最多1.83億股新股，溢價8.8%，集資5673萬元，股價升近5成，高見0.49元，成交101.8萬元。

【09：26】小鵬汽車 （09868） 跌3%，開報68.3元破底；蔚來 （09866） 跌逾1%；理想汽車 （02015） 跌近1%。

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【09：24】京東方精電 （00710） 折讓7.2%向股東等配股，股價低開逾3%。

【09：23】停牌逾1年戰鑫苑服務 （01895） 達成復牌指引，股價復牌後低開近47%，開報1元，成交38萬元。

【09：21】美團 （03690） 反彈近2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 偏軟，恒指低開24點，開報19572點；科指微升不足1點，報4204點。

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【09：13】期指開報19506點，升6點。

【08：40】鑫苑服務 （01895） 今早復牌。

【08：32】恒指黑期最新升約40點。

【07：59】恒指黑期升56點，報19619點。道指期貨升3點，報31666點

【07：49】【配股潮】京東方精電折讓7.2%配股及發行認購股份 另擬增加法定股本

【07：45】【新股IPO】洪九果品6689下限定價、認購不足 一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】港股ADR收報19523點，跌73點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.69元，較港收市價低0.56元或1.2%。騰訊 （00700） ADR折合報323.19元，較港收市價低1.41元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.93元，較港收市價低0.27元或0.3%。

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【07：30】美國ISM製造業指數報52.8，美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，為全球主要經濟體之中，少數處擴張水平的地區，道指曾瀉近300點，尾段反覆轉升。道指收市升145點，報31656點；標指跌11點，報3966點；納指一度挫269點，收市跌幅收窄至31點或0.26%，報11785點。

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責任編輯︰梁浩碩