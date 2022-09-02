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【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月

股市 08:11 2022/09/02

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【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令延至明年9月

美國芯片設計廠商英偉達（Nvidia，美：NVDA）周三（8月31日）指，美國政府禁止其出口高端人工智能芯片A100及H100至中國，集團周四（9月1日）稱美國政府將允許英偉達出口AI芯片。

英偉達周三盤中跌7.7%，盤後跌0.4%，報138.8美元，另一受芯片禁令影響的AMD（美：AMD）盤中跌3%，盤後升0.6%，報82.84美元。

英偉達周四最新表示，美國政府授權予公司，出口、再出口、國內轉讓H100芯片，而公司仍可以向中國出口A100晶片直至明年3月1日，以確保美國客戶得到足夠支援，同時又可在明年9月1日前交付和出貨A100和H100訂單予香港客戶。

H100是Nvidia即將推出的企業AI 芯片，預計將於今年年底發貨，它有一部分在中國研發。而A100是較舊的型號，並已經出貨三年。兩者都是可用於超級計算和人工智能的圖形處理器。

美國商務部表示，新的出口限制與國家安全有關，但沒有回答有關是否澄清或改變對英偉達政策的問題。

英偉達周三指，美國基於國家安全為理由，禁止該公司出口兩款高端AI晶片至中國，禁令將影響公司第三季收入達4億美元。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯:姚卓然

 

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