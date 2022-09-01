【消費優惠】ELEMENTS圓方消費滿指定金額可享優惠 入內文即睇點贏盡總值$31,200獎賞

雖然暑假已完結，但為迎接即將來臨的中秋節，各大商場也積極推優惠吸客。其中ELEMENTS圓方將延續多重消費獎賞，推出「仲夏購物四重賞」，如顧客於美容及護理商戶即日單一消費滿1,000元，即可獲1,000元獎賞。

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以下為4大獎賞詳情：

1. ELEMENTS圓方推「仲夏購物四重賞」

1.1 第一賞：「美妝奬賞」 — 於美容及護理商戶單一消費滿1,000元即可享100%回贈

由9月1日至25日，顧客以指定之電子貨幣於指定美容及護理商戶即日單一消費滿港幣$1,000，即享總值港幣$1,000 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券#，讓顧客選購最新美妝產品，更同時享受購物獎賞。

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1.2 第二賞：「仲夏購物消費獎賞」 — 消費5,000元即享2,000元獎賞 另憑指定消費更可享總值28,000元獎賞

由9月1日至25日，顧客以指定之電子貨幣於ELEMENTS圓方內的零售商戶即日消費滿5,000元，即可享總值2,000元獎賞#，包括100元ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值200元 ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、總值700元ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。

消費滿10,000元，即可享總值5,000元獎賞#，包括總值300元 ELEMENTS圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、500元ELEMENTS圓方帶指定消費美容電子禮券、總值1,500元 ELEMENTS圓方帶指定消費餐飲電子禮券及總值2,700元帶指定消費商戶電子禮券。

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另消費滿60,000元，更可享總值28,000元獎賞#，包括1,000元ELEMENTS 圓方帶指定消費珠寶及配飾電子禮券、1,000元 ELEMENTS 圓方帶指定消費購物電子禮券、總值1,200元ELEMENTS 圓方帶指定消費時尚服飾電子禮券、總值3,000元ELEMENTS 圓方帶指定消費美容電子禮券、總值港7,800元 ELEMENTS 圓方帶指定消費餐飲電子禮券及總值14,000元帶指定消費商戶電子禮券。

1.3 第三賞：「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」— 享額外高達1,200元 ELEMENTS圓方電子禮券

此外，由9月1日至25日，顧客憑合資格之銀聯支付方式（只適用於卡號以62開頭的合資格銀聯卡、銀聯手機閃付或銀聯二維碼）於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿指定金額，更可享獎上獎。顧客憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS 圓方指定商戶即日消費滿5,000元，除可獲「仲夏購物消費獎賞」總值2,000元獎賞#，更可額外獲100元ELEMENTS圓方電子禮券#，合共可獲總值2,100元獎賞；另憑合資格之銀聯支付方式於ELEMENTS圓方指定商戶即日消費滿10,000元或60,000元，則可額外獲總值港幣$200或總值1,200元ELEMENTS圓方電子禮券#，合共可分別獲5,200元獎賞或港幣29,200元獎賞。

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1.4第四賞：「周末時尚服飾獎賞」 — 憑指定時尚服飾消費單據換領消費獎賞 更可額外獲得1,000元獎賞

除以上三項消費獎賞，ELEMENTS圓方更特別推出「周末時尚服飾獎賞」，讓顧客發掘時尚單品，同時盡享豐富購物獎賞。由9月1日至25日，逢星期五至日，顧客憑指定時尚服飾消費單據^於ELEMENTS圓方換領消費獎賞時，更可額外獲得1,000元 ELEMENTS圓方帶指定消費特定時尚服飾電子禮券#。

如顧客參與「周末時尚服飾獎賞」，同時換領「美妝奬賞」、「仲夏購物消費獎賞」及「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」，即可享高達總值31,200元獎賞。

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ELEMENTS圓方「美妝奬賞」、「仲夏購物消費獎賞」及「ELEMENTS 圓方x銀聯額外消費獎賞」詳情：

推廣日期：2022年9月1日至25日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

ELEMENTS圓方「周末時尚服飾獎賞」詳情：

推廣日期：2022年9月1日至25日（逢星期五至日）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）

金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

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記者：陳詠妍



