【職場熱話】整天唱衰公司叫人「有得走就好走」 卻十年如一日不敢外闖 打工仔分析背後心態有讚有彈

不知各位打工仔是否也曾經在辦公室碰過以下這類人？他們的特點是：在公司內通常具備一定年資，卻抱著一副看透世事的口吻「唱衰」公司，並經常對同事宣揚「有得走就好走」，然而自己卻十年如一日留在公司未有外闖，予人雙重標準之感。社交網站群組「扮工室Online」，近日正正有網民發出相關疑問：「你有無啲同事成日話公司衰，成日叫人有得走好走，但自己成十年都仲喺度？」結果引來大量回應，網友對這類人士的看法極端，有人覺得是個人能力不足的表現，但亦有人認為無非只是善意提醒，著令大家不要以小人之心度君子之腹。

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不少網友都直覺地認為，這類人士都是出於競爭力不足，以及受制於經濟原因，才會出現這種自相矛盾的情況。「很多人知道自己在外面沒競爭能力，所以只會用口說，活在自己的舒適圈」、「因為越多人又出又入，佢地份工會安全啲」、「一走連長期服務金都冇埋，邊走得郁呀」。

另一種觀點通常是從陰謀論出發，指出是由於資深員工擔憂被新人取代所致，「因為成日講呢啲說話嘅人，佢係因為驚你取代咗佢，所以佢一見到有啲有威脅性嘅同事就會儘量説服叫佢走，以鞏固自己嘅地位」。有網友更補充了更深層次的利益輸送情況：「呢啲人見得多！成日話公司唔好，老細又衰，係咁推人走，又話自己準備走，點知人地一走佢自己介紹個老友入嚟做！」

不過，也有網友抱持雙方意見，提醒大家不用那麼敏感。「佢多數做得耐熟咗，返出去想搵返同樣價錢又唔夠人爭，先會叫啲新仔趁早搵間再好啲嘅公司做，都係勸下你啫。防人係應該，但唔應該下下都以小人之心諗人」、「講得啱，做得耐人工咁上下走唔易，見新人入根本難升人工又唔高，比著我都會同佢講有好路數就去馬」、「有時見到啲後生做得嘢嘅，真係唔想佢哋喺度消磨時間，因為自己做得耐知道間公司咩底子，叫佢哋走係佢哋應該可以有更好，唔想佢哋喺呢間公司浪費時間同青春。」

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責任編輯：嚴浩文