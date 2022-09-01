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【科技巨頭】據報Meta擬為FB、IG等平台　開設付費功能

環球政經 22:06 2022/09/01

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據外媒報道，為彌補失去的廣告收入，Facebook母企Meta（美：META）計劃為公司旗下的Facebook、Instagram和WhatsApp平台增加更多付費功能。

報道稱，Meta正設立一個產品團隊，探索進一步利用該公司社交網絡產生收入的潛在途徑。該團隊是在Meta 的廣告業務受到Apple 在 iOS 私穩政策改變，打擊廣告業務之後成立的。

同場加映：【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

Meta商業化變現副總裁John Hegeman在接受《The Verge》訪問時表示，該公司致力於其廣告業務，並且沒有計劃推出需要付費的「無廣告版」。但他確實在人們願意付費的體驗中看到了機會。但他拒絕詳細說明目前考慮的付費功能。Hegeman在受訪時淡化付費功能在短期內成為業務主力的可能性，但他認為，長遠來看，付費功能將為其業務中重要重要作用。

【延伸閱讀】摩通推薦13隻 長倉策略首選股份【下一頁

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同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

 

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