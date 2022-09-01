【晶片大戰】美國禁Nvidia及AMD　對中俄出口兩款AI晶片

晶片設計廠商英偉達（Nvidia，美：NVDA）和晶片設計廠AMD（美：AMD）表示，收到美國政府發出禁令，要求禁止向中國（包括香港）和俄羅斯出口A100和H100晶片，這兩款高級晶片通常人工智能（AI）運算，兩家公司未來要獲得出口許可，才能對中俄出售相關產品。美方指禁令是降低產品可能被中國軍方使用的風險。

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英偉達預計，禁令或使損失本季度在中國潛在銷售額的4億美元。而英偉達沒有在俄羅斯的訂單。該公司表示，在與中國客戶商討，尋找替代方案。而公司亦正與美國政府申請對華的出口許可證，但未知能否獲得豁免。

AMD亦表示亦收到美國政府的新的許可要求，將停止其MI250人工智慧晶片出口至中國，但公司認為其 MI100晶片銷售不會受到影響。AMD表示，新規則不會對其業務產生重大影響。

英偉達周四（1日）開市跌5.55%，AMD跌3.90％。

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責任編輯：黃苑筠