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【內房危機】雅居樂6.8億人幣向路勁售兩內地項目股權及貸款　以滿足其他項目資金需求

股市 21:07 2022/09/01

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雅居樂6.8億元人幣向路勁售內地項目股權及貸款，以滿足開發其他物業項目資金需求。

再有內地房企出售項目籌資，雅居樂 （03383） 發公告，指旗下附屬公司北京雅信及北京雅建，分別以5.2億元（人民幣，下同）及1.6億元，即合共6.8億元現金總代價，向路勁基建 （01098） 的子公司出售所持項目公司部份股權及貸款。

交易涉及兩幅山東濟南市的土地，預計交易將錄得60萬元人民幣虧損。

雅居樂指，鑑於當前市況及中國物業行業經營環境日益嚴峻，出售項目公司權益後，可產生即時現金流入，進而改善集團流動性，及有助於滿足開發其他物業項目的營運資金需求。

公司又稱，交易可精簡集團現有業務結構及營運。交易所得款項淨額擬用作本集團之一般營運資金及其日後業務資金所需。

公告又提到，所涉物業的建設已大部分完工。有關開發項目的部分單位先前已出售並交付，餘下部分將根據當地市場狀況，適時推向市場。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：余倩敏

 

內地物業 港股 雅居樂集團（03383） 路勁 民企內房股

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