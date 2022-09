【宏觀術數@iM網欄】天上宮闕 今夕何年 從術數看人類文明起始終結

明月幾年有,把酒問青天,不知天上宮闕,今夕是何年?

每年中秋佳節臨近,蘇軾這首膾炙人口的詩詞總會常被重溫,詩人於良辰美景詠月抒懷,成就千古名句。古人相信天上有神仙宮殿,天上一日,人間千年,到底天上神仙宮殿已有多少年,可能屬神話部份難以估計,反而宇宙繁星誕生有多久,現代科學卻可以略知一二,據計算宇宙誕生至今已有138億年,而太陽形成就有46億年,連詩人詠懷的月亮,作為地球衛星,原來也有45億歲了。這樣天文數量級的年份,又如何等待后羿射日,嫦娥奔月呢?不過,近代科學再說明原來越接近光速,時光流逝又會變慢,仿佛為神仙故事,添上些許新的想像空間……

三垣二十八宿 天上人間相呼應

談到「天上宮闕」的傳奇,古代星家又以無比想像力把浩瀚星空分成十二星宮或二十八宿以外,亦繪劃出「三垣」的概念,包括上期談及過像徵交易市集的「天府垣」,可比喻人間眾生商業場所外,更有天帝所居的宮殿、執行政務處所與及百宮雲集的「紫微垣」和「太微垣」。古代星占認為天帝所居應是北極星,並應該被北斗七星所環繞終年不落,才能符合天上帝君的權威性和恆久不變。事實上,世事變幻才是易經正道,由於歲差斗轉星移,北極星早歷經幾番變更,從公元前2600年的「天乙星」,變成「太乙」(公元前2250年)、「帝」星(公元1100年)至「天樞」(公元800年),到現在天上北極帝星為「勾陳一」直至約2100年。

談北極星便是嘗試找出天上宮闕今夕是何年。古人所說天上神仙宮殿的「理想模型」應為:北極星居中,北斗七星位於拱極星區,太陽守、太尊、玄戈於其中等等的星象組合而成。原來回溯到約2500年前中原北方星空這些條件又確實存在的,再考慮幾代的北極星紀綠,古代星家4千多年的細心觀察記錄,也反映出已有文化成熟的表現。

▲ 敦煌紫微垣星圖

▲ 敦煌 太微垣星圖

從易經看人類文明起始終結

另方面,我們也可從易經再更進一步探究人間文明起始,以至終結。這次便得看看宋代大儒邵康節的《皇極經世》了,其中的理論架構過往已作介紹,讀者有興趣可作重溫。不贅。

《皇極經世》以元、會、運、世來計算世運,現世人類文明的「元」運共129,600年。

計算方式如下:

一元12會, 一會30運, 一運12世, 一世30年

即是說:一元=12 x 30 x 12 x 30 = 129,600年。

一元內的12會是以地支子、丑、寅、卯等順數的,《皇極經世》理論認為要到了「寅會」(第3會)才開始有「人物」(可理解為較成熟的人類文明),而我們現時處於午會(第7會),也即代表文明至今才4萬多年。再過4萬多年到了「戌會」(第11會)便屬閉物不復再有人類,從開物至閉物期間共歷九萬多年。是否暗示人類文明從此消失,抑或發展到另一個不同的生存或文明模式?悲觀來看人類文明能撐多4萬年才再算吧?

以萬年作單位有點太遠,再近一點來看公元1984年至2043年這60年屬於世卦的鼎卦值事。玄空風水正好為下元七運、八運和九運期間。到公元2044年便進入「大過」卦值事的60年周期,玄空風水也重新回歸至上元一運,世界當有翻天變化。

於60年內每十年再可細分獨立的「旬卦」,以往談過2014至2023年為鼎卦之蠱,其象至今仍然相當準確。

進入玄空九運的2024年至2033年10年的旬卦會變成「鼎之姤卦」,其卦辭如下:

姤卦卦辭:「姤,女壯,勿用取女。」

為一陰發動於五陽爻之下,其勢如破竹,主未來十年女性主事之象,恰好配合玄空九運離卦為中女互相符合,各地政壇將另有一番新氣象。姤卦一陰於五陽之下,就如復卦一陽發動於五陰之下,都是主根本性改變的,人心文化都會帶來新潮流氣象。篇幅所限,詳情待續……

▲ 紫微、天市和太微 三垣星圖

