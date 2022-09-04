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【宏觀術數@iM網欄】天上宮闕 今夕何年 從術數看人類文明起始終結

名人薈萃 11:00 2022/09/04

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明月幾年有，把酒問青天，不知天上宮闕，今夕是何年？

每年中秋佳節臨近，蘇軾這首膾炙人口的詩詞總會常被重溫，詩人於良辰美景詠月抒懷，成就千古名句。古人相信天上有神仙宮殿，天上一日，人間千年，到底天上神仙宮殿已有多少年，可能屬神話部份難以估計，反而宇宙繁星誕生有多久，現代科學卻可以略知一二，據計算宇宙誕生至今已有138億年，而太陽形成就有46億年，連詩人詠懷的月亮，作為地球衛星，原來也有45億歲了。這樣天文數量級的年份，又如何等待后羿射日，嫦娥奔月呢？不過，近代科學再說明原來越接近光速，時光流逝又會變慢，仿佛為神仙故事，添上些許新的想像空間……

同場加映：【青姐話】港股似強仍弱 最忌冇米落鑊

三垣二十八宿 天上人間相呼應

談到「天上宮闕」的傳奇，古代星家又以無比想像力把浩瀚星空分成十二星宮或二十八宿以外，亦繪劃出「三垣」的概念，包括上期談及過像徵交易市集的「天府垣」，可比喻人間眾生商業場所外，更有天帝所居的宮殿、執行政務處所與及百宮雲集的「紫微垣」和「太微垣」。古代星占認為天帝所居應是北極星，並應該被北斗七星所環繞終年不落，才能符合天上帝君的權威性和恆久不變。事實上，世事變幻才是易經正道，由於歲差斗轉星移，北極星早歷經幾番變更，從公元前2600年的「天乙星」，變成「太乙」（公元前2250年）、「帝」星（公元1100年）至「天樞」（公元800年），到現在天上北極帝星為「勾陳一」直至約2100年。

談北極星便是嘗試找出天上宮闕今夕是何年。古人所說天上神仙宮殿的「理想模型」應為：北極星居中，北斗七星位於拱極星區，太陽守、太尊、玄戈於其中等等的星象組合而成。原來回溯到約2500年前中原北方星空這些條件又確實存在的，再考慮幾代的北極星紀綠，古代星家4千多年的細心觀察記錄，也反映出已有文化成熟的表現。

敦煌紫微垣星圖

 

敦煌 太微垣星圖

從易經看人類文明起始終結

另方面，我們也可從易經再更進一步探究人間文明起始，以至終結。這次便得看看宋代大儒邵康節的《皇極經世》了，其中的理論架構過往已作介紹，讀者有興趣可作重溫。不贅。

《皇極經世》以元、會、運、世來計算世運，現世人類文明的「元」運共129,600年。

計算方式如下：

一元12會, 一會30運, 一運12世, 一世30年

即是說：一元=12 x 30 x 12 x 30 = 129,600年。

一元內的12會是以地支子、丑、寅、卯等順數的，《皇極經世》理論認為要到了「寅會」（第3會）才開始有「人物」（可理解為較成熟的人類文明），而我們現時處於午會（第7會），也即代表文明至今才4萬多年。再過4萬多年到了「戌會」（第11會）便屬閉物不復再有人類，從開物至閉物期間共歷九萬多年。是否暗示人類文明從此消失，抑或發展到另一個不同的生存或文明模式？悲觀來看人類文明能撐多4萬年才再算吧？

以萬年作單位有點太遠，再近一點來看公元1984年至2043年這60年屬於世卦的鼎卦值事。玄空風水正好為下元七運、八運和九運期間。到公元2044年便進入「大過」卦值事的60年周期，玄空風水也重新回歸至上元一運，世界當有翻天變化。

於60年內每十年再可細分獨立的「旬卦」，以往談過2014至2023年為鼎卦之蠱，其象至今仍然相當準確。

進入玄空九運的2024年至2033年10年的旬卦會變成「鼎之姤卦」，其卦辭如下：

姤卦卦辭：「姤，女壯，勿用取女。」

為一陰發動於五陽爻之下，其勢如破竹，主未來十年女性主事之象，恰好配合玄空九運離卦為中女互相符合，各地政壇將另有一番新氣象。姤卦一陰於五陽之下，就如復卦一陽發動於五陰之下，都是主根本性改變的，人心文化都會帶來新潮流氣象。篇幅所限，詳情待續……

紫微、天市和太微 三垣星圖

同場加映:【溫股知新】加息預期非重點 留意業績基本面

作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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