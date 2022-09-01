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【解碼｜內銀股】瑞銀顏湄之：大部分內銀基本面惡化速度比預期快　惟下半年淨息差降幅料放緩

股市 20:15 2022/09/01

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瑞銀指大部分內銀基本面惡化速度比預期快，惟下半年淨息差幅度料放緩。

內銀已派發中期成績表，主要股份制銀行和地方性銀行的盈利增長依然強勁，但大型內銀盈利增長卻低於預期。瑞銀投資研究部中國金融業研究主管顏湄之指出，大部分內銀的基本面惡化速度比預期快，原因包括淨息差按月大降、手續費收入疲軟，以及費用增長高於預期，而費用增長的情況在大型內銀尤其嚴重。大型內銀和主要股份制銀行的平均撥備前利潤增速，分別從前一季度的4.3%及6.1%，降至2.6%及3.4%。

顏湄之預計下半年內銀淨息差將繼續下滑，但降幅放緩。她解釋，雖然LPR下調、貸款需求不振、監管機構對貸款定價進行指導，但零售信貸小幅復蘇，而內銀的存款成本管理亦有改善。

她又提到，年初至今，5年期貸款市場報價機制利率（LPR）累計下調35點子，料將再度重創明年首季淨息差，因大部分房貸屆時料將重新定價。顏湄之續指，鑑於去年第二季至今年首季期間，淨息差相對穩定，基數效應將帶來更大挑戰，對內銀營收造成更嚴重的衝擊。

市場關注內房債務問題對內銀構成的挑戰。顏湄之預計，內房開發商貸款的不良率，料從2021年底的2.6%進一步升至3.3%。她又認為，股份制銀行的不良貸款確認速度，似乎依然較慢。

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