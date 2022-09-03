【從失敗學習】投資法國麵包店蝕最多　 資深電視人蔡和平嘆「信錯人」

▲ 蔡和平分享，當時在TVB工作近6、7年，也從未放假。（湯致遠攝、蔡和平Facebook圖片）

資深電視人、創辦《歡樂今宵》的蔡和平，轉戰餐飲業後，並非一帆風順。他在訪問中經常提到「不要怕失敗」，他自己7年前他開設法國麵包店A La Bakery，坦言是「最大的失敗」，全因管理做得不好。

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A La Bakery現時已全綫結業，回望過去，蔡和平表示：「接受這次的失敗，亦要從中學習。」他坦言這次的投資虧蝕得最多，其中一個原因是誤判形勢。他指，中環是好的地段，但並不適合開設麵包店。「當時該區租金昂貴，零售店舖賺錢要靠星期五、六、日，但當時的舖位只有上班客群。」

▲ 當年的A La Bakery現時已全綫結業。（資料圖片）

另一個原因是，蔡認為當時過於忙碌，沒法緊貼品牌的發展情況。當時全權放手予經理決定品牌經營及運作，可惜該員工沒有好好為公司着想，「不夠生性」。雖然經過麵包店失敗一役，但蔡和平依然不改信任員工的心態，唯一不同的是，他選擇對運作「看緊一點」。信任員工的同時，自己亦要花心機留意企業運作、工作進度等，而且更多聆聽他人意見。

心境不老秘訣：享受忙碌

年屆70多歲的蔡和平，的確是「無時停」，至今仍然活躍於媒體製作、餐飲業。上月他更加把新加坡即煮包品牌「秒妙」（Sinstant）帶來香港，又開設新的直播節目。他透露，其開創的另一品牌「歡樂冰室」亦將於下月在東京開業。

▲ 上月蔡和平把新加坡即煮包品牌「秒妙」（Sinstant）帶來香港，與健康工房合作。（資料圖片）

不論是甚麼行業，他仍然充滿熱誠，不斷策劃新發展。蔡和平坦言自己停不下來，十分享受忙碌的工作，有壓力會更開心。「我太太亦知道，當我說『好忙、好多工作』時，我並非投訴，反而是內心感到開心。」

他分享，多年來很少真正放假，在TVB工作近6、7年，也從未放假，甚至連每年有兩星期假期亦不知道。他笑言：

第一次請假是到加拿大，向現時的太太求婚。

疫情爆發前，蔡和平亦遊走不同地區發展事業。「農曆新年時，我便飛歐美。聖誕節時，我就前往大陸。」他解釋，因為當地不是假期，可以繼續工作，工作期間空檔，當作放假。

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記者：葉泳珊