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【零售】美沃爾瑪投資鮮肉公司　穩定優質肉食供應

商業 19:47 2022/09/01

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美國零售企業沃爾瑪(Walmart)將會投資肉類供應商，以擴大其安格斯牛肉供應。(法新社圖片)

美國零售企業沃爾瑪(Walmart)注意到消費者對高質肉類的需求，早前表示將會投資Sustainable Beef LLC，一間以牧場及牛肉生產為主的供應商，以擴大其安格斯牛肉供應。

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沃爾瑪熟食服務、肉類和海鮮產品銷售高級副總裁Tyler Lehr表示，生鮮食品成為了增長動力，而且牛肉部門的銷售反映顧客口味轉變，會傾向選擇高質素肉類，新鮮食品如水果、蔬菜、肉類等更是影響顧客購物的增長動力。據該企年報數據，雜貨類佔美國沃爾瑪約6成銷售。而Tyler Lehr亦注意到近年消費者更關心食物來源，更希望在消費前有更清楚了解產品的背後故事。

而數月以來的通脹，沃爾瑪仍可持續提供比較相宜價格，亦吸引到中至高收入客人注意，希望更能在優質肉類上節省開支。沃爾瑪表示，在截至7月31日的最近一個季度中，該公司在食品領域的市場份額增長中，有約有四分之三來自家庭年收入在10萬美元或以上。沃爾瑪並未公開投資金額，但表示將會派代表進入該企董事會，並在其預定2024年下旬啟用的內布拉斯加州新工場獲得肉類供應，以優質安格斯牛肉為主。

咨詢機構EY的食品和農業綜合企業負責人Rob Dongoski表示，年輕一代消費者不單注重食物預算，亦考慮其他因素，舉如：禽畜是否受到人道對待、農產品是否以可持續方式種植。更會留意尋找健康有關的標籤，例如：有機、素食或無抗生素等。

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責任編輯:王浩賢

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