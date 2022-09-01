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美股隨時再試底？拆解美國聯儲局加息走向

股市 21:21 2022/09/01

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美股自美國聯儲局鮑威爾於Jackson Hole年會發言後一直未止跌，道指上周五暴挫逾千點後，至上日已4連跌。再有聯儲局官員放鷹，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特指聯儲局需要在明年初將利率提升到4厘以上，更預計明年不會減息，現時道指期貨仍跌過百點，美股隨時再試底？儲局加息走向如何？（詳見下文）

*環球股市大洗牌？重溫《ET財智Talk》專家教你捕捉美股、亞洲潛力板塊*

 

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎（Vivian）分析指，現時利率期貨反映美國9月加息0.75厘機會較大，但9月加息多少對於大環境影響不大，美國聯儲局過去放水逾10年，現時收水屬合理，年初開始加息周期，憧憬明年減息言之尚早。她分析指，鮑威爾及儲局官員視乎一系列經濟數據調節貨幣政策，其中一項較重要的是就業數據等，儲局會視乎市場可承受才慢慢加息，股市非儲局考慮範圍，只要保著非金融市場「大爆」仍可調節加息政策。

她又指，大市反應大，經濟受壓，很多資產出現貶值的情況現時已出現，股市料繼續受壓，美股低位已反彈逾20%，或試6月底部。

責任編輯：何美澄

欄名 : 3分鐘睇股

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